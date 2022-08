Fonte: ANSA Non solo caos voli: ecco le compagnie aeree che assumono in Italia

Come sappiamo, questa estate è particolarmente bollente non solo per le temperature mai registrate, e per la politica impegnata nei balletti delle nuove alleanze in vista del voto del 25 settembre. Ma anche per via del caos voli che ha visto migliaia di voli cancellati in tutto il mondo, anche in Italia. Centinaia i viaggi annullati dalle compagnie aeree, che hanno costretto a terra gli italiani pronti a partire per le vacanze.

Uno dei motivi per cui gli aerei sono rimasti a terra, spiegano le compagnie, è legato alla carenza di personale, di volo e a terra. Nonostante questo, notiamo con favore che sono diverse le compagnie aeree che operano nel nostro Paese e che, nonostante la situazione quasi off limits, assumono nuovo personale.

Noi di QuiFinanza abbiamo passato in rassegna buona parte delle compagnie con hub in Italia, e queste sono solo alcune delle offerte di lavoro più interessanti che abbiamo trovato. Ci fa piacere anche notare che alcune di loro organizzano veri e propri Recruitment Day dove è possibile presentarsi, chiedere informazioni, sciogliere dubbi, conoscere le careers, confrontarsi con i team e candidarsi per le posizioni aperte.

Le figure richieste sono le più diverse: da quelle con maggior esperienza, e laurea, a quelle di cabin crew, che spesso non necessitano di requisiti particolari. Ma vediamole meglio nel dettaglio.

Offerte di lavoro Ita Airways

ITA Airways (Italia Trasporto Aereo) è la nuova compagnia di bandiera italiana che sostituisce Alitalia, quindi per tutte le ricerche di personale e l’invio di candidature occorre ora fare riferimento direttamente al link che trovate in fondo. L’azienda è in forte crescita e sta cercando personale per l’aeroporto di Roma-Fiumicino e nelle città delle principali rotte commerciali.

Ecco alcuni esempi di figure richieste:

Roma Fiumicino

Senior Tax Specialist

Supply Chain Specialist

Analista di network

Responsabile Work Safety

Event & Field Marketing Manager

Milano

Global online travel agency sales account

Requisiti e candidature qui.

Offerte di lavoro in Ryanair

Nonostante il periodaccio, che vede continuamente Ryanair sulle prime pagine dei giornali per via di cancellazioni e scioperi, tanto che voci sempre più insistenti hanno decretato la fine dell’era dei voli low cost, sono tantissime le posizioni aperte in Italia in questo momento. Eccone alcune:

Bergamo

Stores Junior Operator

Sheet Metal Worker

Ryanair Recruitment Day 23 agosto 2022

Bologna

B2 licensed Engineer

Venezia

Ryanair Recruitment Day 16 agosto 2022

Cagliari

Ryanair Recruitment Day 17 agosto 2022

Napoli

Ryanair Recruitment Day 18 agosto 2022

Roma

Cabin Crew

QA Engineering Compliance Auditor

Ryanair Recruitment Day 30 agosto 2022

Palermo

Lauda Cabin Crew Opportunities – Palermo

Reggio Calabria

Cabin Crew

Tutta Italia

Regional Head of Inflight

Lauda Cabin Crew Opportunities

Compliance Monitoring Auditor – Engineering

Tutte le offerte di Ryanair Italia e le info sui Recruitment Day le trovate a questo link, dove è anche possibile candidarsi.

Offerte di lavoro in Easyjet

Le posizioni aperte in Easyjet Italia al momento sono due:

Experienced A320 Type Rating Instructors – Milano Malpensa: requisiti e candidature qui

Legal Advisor – EU Labour and Employment: requisiti e candidature qui.

Offerte di lavoro in Wizzair

Per quanto riguarda la low cost Wizzair, al momento ci sono posizioni aperte a:

Cabin Crew Venezia: requisiti e candidature qui.

Offerte di lavoro in Air Dolomiti

Air Dolmiti è la compagnia aerea italiana di Lufthansa, con sede legale e amministrativa a Villafranca di Verona. Ecco le offerte di lavoro attualmente attive:

Sales Center Operator Customer

Accounting Assistant

Cabin Crew Initial

Direct Entry First Officers EMBRAER E195 Jet

Receptionist

Experienced Cabin Crew

Requisiti e candidature qui.

Offerte di lavoro in Neos

Neos Air è una compagnia aerea italiana con quartier generale a Somma Lombardo e hub all’Aeroporto di Milano-Malpensa ed uno più ristretto a Verona-Villafranca che opera voli charter verso Spagna, Grecia, Egitto, Messico, Cuba, Cina, Repubblica Dominicana, Africa, Stati Uniti e Oceano Indiano.

Ecco le offerte di lavoro attive:

Safety Officer

Addetto Ufficio Operativo e Flight Dispatcher

Maintenance Program/Reliability Area Manager

Contabile amministrativo con esperienza

Assistente amministrativo contabile

Tecnico Certificato

Addetto/a Revenue Management

Buyer Ufficio Acquisti

Flight Operation Engineering Senior Officer/ Manager

Licensed Aircraft Engineers

Maintenance Control Center

Analista / Programmatore Software

Sviluppatore Back End

Requisiti e candidature qui.