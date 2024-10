Fonte: ANSA GP Stati Uniti di F1 in tv, dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara

Dopo una pausa di quasi un mese, la F1 torna in pista e lo fa ad Austin, sull’iconico tracciato del Cota, per il GP degli Stati Uniti. Prima di tre tappe americane, una tripletta che dirà tanto sulla corsa al titolo iridato, la gara in Texas sarà di certo ricca di emozioni e combattuta per cercare di ridurre il gap col leader del mondiale Max Verstappen. E anche Ferrari proverà a dire la sua.

Al Cota per sognare il mondiale

Da un lato Verstappen, dall’altro tutti gli altri. Leggasi McLaren e Ferrari, nello specifico, perché a contendere il titolo all’olandese matematicamente sono solo i quattro piloti delle due scuderie. Ma realisticamente, dei quattro solo uno è davvero in corsa, mentre gli altri potrebbero solo approfittare di eventuali errori.

Parliamo di Lando Norris, che alla guida della McLaren quest’anno si sta togliendo parecchie soddisfazione, con diversi “però”. È vero che è secondo in classifica, però deve anche vedersela col compagno di box Oscar Piastri che in queste 18 gare gli ha rosicchiato dei punti (e tolto) che potevano essergli utili nella corsa su Verstappen. Lui è davanti, però McLaren al momento sembra non aver dato chiari ordini di scuderia. E Norris in pista fa il suo, però alla fine gli interrogativi restano.

E allora a cercare di approfittare di questo caos papaya è di sicuro Verstappen, ma ci proverà anche Ferrari, soprattutto con Charles Leclerc che è lontano 96 punti dall’olandese e 34 dal britannico. Una corsa al titolo complicata, lato piloti, ma non Costruttori.

Ferrari, infatti, è terza in classifica, con McLaren prima con 516 punti e Red Bull a inseguire. Un gap di 75 punti che può essere colmato Secondo il team principal Frédéric Vasseur: “Charles e Carlos si sono preparati bene e la squadra è carica. Come sempre ci concentreremo su noi stessi per portare a casa il meglio dal pacchetto a nostra disposizione. Dobbiamo mettercela tutta, perché i valori in campo sono molto ravvicinati e nelle classifiche è ancora tutto aperto“.

“Con la gara di Austin inizia l’intenso finale di stagione fatto di sei gare organizzate su due triplette in sole otto settimane. Per quanto ci riguarda vogliamo verificare sui curvoni da alta velocità di questa pista la bontà di quanto abbiamo portato già nelle gare precedenti. In questo weekend sarà inoltre particolarmente importante la preparazione fatta a casa prima di arrivare in circuito: torna infatti il formato Sprint e questo significa che avremo un’unica sessione di prove libere prima di andare in qualifica per la corsa da cento chilometri del sabato“ le parole del francese.

F1 Stati Uniti, dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del diciannovesimo appuntamento della stagione di F1? Sul circuito di Austin, come sempre ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW.

Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto, mentre Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno dallo studio.

Di seguito tutti gli orari del weekend che vedrà scendere in pista i piloti in lotta per il mondiale delle quattro ruote.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti.

Venerdì 18 ottobre

Ore 19.30-20.30: F1 – prove libere 1;

Ore 23.30-00.15: F1 – qualifiche Sprint.

Sabato 19 ottobre

Ore 20-21: F1 – Sprint;

Ore 00-1: F1 – qualifiche.

Domenica 20 ottobre

Ore 21: F1 – gara.