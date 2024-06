Fonte: ANSA Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e il probabile futuro tecnico azzurro Antonio Conte

A Napoli è già alta la febbre per Antonio Conte. È questione di giorni, forse di ore, ma l’affare è considerato ormai fatto: Aurelio De Laurentis è riuscito a portare sulla panchina partenopea un manager di livello mondiale come l’ex juventino, uno degli allenatori più richiesti e pagati in Europa. Forse l’unica soluzione possibile per risollevare il morale della città, precipitato dopo l’esaltazione per il terzo storico scudetto, al termine della stagione peggiore della Serie A dagli anni 2000 per una squadra Campione d’Italia in carica.

La firma di Antonio Conte

Secondo quanto appreso da Ansa da fonti del Napoli, Antonio Conte sarebbe già arrivato a Roma dove nei prossimi giorni avrà luogo la firma del contratto.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è atterrato nelle ultime ore all’aeroporto partenopeo di Capodichino rientrando dalle vacanze di Ibiza, per dirigersi nella Capitale e preparare gli ultimi dettagli nei suoi uffici della FilmAuro.

I contratti sarebbero già stati letti e approvati da entrambe le parti, in attesa delle rispettive firme e dell’annuncio ufficiale del patron, seguita da una presentazione che si prevede in pompa magna.

La società è alla ricerca della scenografia adatta al colpo, che potrebbe essere il Teatro San Carlo, nel centro della città, di fronte alla fontana del Carciofo di Piazza Trieste e Trento, luogo simbolo della festa dei tifosi quando il Napoli vince un trofeo.

Quanto guadagnerà Conte: il contratto

Alla fine di un corteggiamento andato avanti per diversi mesi, seguito passo passo dal nuovo direttore sportivo Giovanni Manna con la supervisione costante di De Laurentiis, nell’ultima settimana sarebbe arrivata l’accelerazione che avrebbe portato la trattiva a buon fine.

Adesso mancherebbe soltanto il timbro del presidente per portare in porto l’affare, prima pietra per la rifondazione del progetto Napoli.

Secondo le indiscrezioni, Antonio Conte dovrebbe firmare un contratto triennale da 6 milioni di euro più bonus, il cui importo varierà ovviamente a seconda degli obiettivi raggiunti nella prossima stagione.

La mancanza delle coppe permetterà all’allenatore leccese di poter ricostruire dalle fondamenta il gruppo squadra e il rapporto con una piazza amareggiata. Una sfida che, insieme al calore della tifoseria napoletana, rappresenta la spinta cercata da Conte dopo oltre un anno di inattività dall’ultima deludente esperienza sulla panchina inglese del Tottenham.

In attesa dell’annuncio ufficiale, negli ultimi giorni l’allenatore avrebbe già cominciato a fare il quadro delle operazioni di mercato insieme al ds Manna. Dall’11 luglio dovrebbe cominciare a lavorare con la squadra nello storico ritiro del Napoli a Dimaro, in provincia di Trento.

Il tecnico porterà nella nuova avventura il suo staff di fedelissimi: il vice allenatore sarà Cristian Stellini, suo collaboratore al Siena e alla Juve e diventato vice all’Inter, ci saranno il fratello Gianluca, collaboratore e match analyst, il preparatore atletico Costantino Coratti, con lui dal primo anno alla Juve, e soprattutto Lele Oriali, inseparabile dopo le esperienze in nerazzurro e in Nazionale, che avrà il ruolo di coordinatore dello staff.

Tra i collaboratori tecnici dell’ex c.t. ci sarà anche il volto nuovo di Elvis Abbruscato, ex attaccante tra le altre di Torino, Lecce e Chievo, mentre come preparatore dei portieri dovrebbe essere confermato Alejandro Rosalen, sotto contratto col Napoli per un altro anno.