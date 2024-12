Fonte: 123RF Un'immagine di Cervinia

Nella prima parte del 2024 molte regioni italiane che ospitano alcune delle località di montagna più visitate hanno visto aumentare i prezzi delle case in questi comuni. Una tendenza che ha però visto alcune eccezioni, con cali o prezzi stagnanti soprattutto per quanto riguarda il Piemonte.

Gli aumenti più consistenti si sono registrati in Valle d’Aosta, ma anche Lombardia e Veneto hanno visto crescere i prezzi delle case nelle località di montagna. Stabili invece i costi in Abruzzo, dove si trovano le zone montane più gettonate del Sud Italia.

Dove crescono i prezzi, le località di montagna più gettonate

Secondo un recente studio del gruppo Tecnocasa, il mercato immobiliare delle località di montagna in Italia si sta muovendo verso un generico rialzo, con una domanda che supera di poco l’offerta anche grazie al progressivo abbassamento dei tassi di interesse.

La Valle d’Aosta è la regione in assoluto più gettonata, con un aumento dei prezzi dell’1,1%. Cervinia rimane in assoluto la più costosa, con prezzi che arrivano fino a 9mila euro al metro quadro. Fatica invece Cogne, a seguito dell’alluvione che ha colpito il comune durante l’estate: prezzi in calo del 2,2%.

Anche la Lombardia, che ha però perso il primato di locomotiva d’Italia, prosegue nell’aumento di prezzo delle proprie case in montagna. In media il costo di un appartamento nelle località sciistiche più famose della regione è aumentato dello 0,6% durante i primi sei mesi del 2024. Stabili i prezzi a Ponte di Legno anche a causa dei ritardi nella consegna degli impianti termali. Aumento netto (2%) per Bormio, dove la tendenza è quella dell’investimento per la messa a rendita con affitti brevi.

Chiude l’elenco delle regioni con i prezzi in aumento il Veneto, che nella prima parte del 2024 fa segnare un +0,1%. Asiago, Gallio e Roana sono i comuni più gettonati, soprattutto per la bassa offerta. Le soluzioni usate non superano i 3mila euro al metro quadro, mentre quelle nuove tendono anche ai 4mila.

Prezzi stabili o in calo: dove comprare casa in montagna

In molte regioni i prezzi delle case di montagna sono rimasti stabili. È l’esempio del Trentino-Alto Adige, dove il mercato è rimasto sostanzialmente fermo nei primi sei mesi del 2024. I prezzi nelle varie località si aggirano tra i 2mila e i 4mila euro al metro quadro.

Discorso simile per l’Abruzzo, principale regione del Sud per quanto riguarda le località di alta montagna. Soluzioni nuove non superano i 3.500 euro, anche in classe energetica A, mentre per l’usato si può scendere anche sotto i 2mila.

L’unico calo vero e proprio dei prezzi delle case nelle località di montagna si è verificato in Piemonte. Nella prima parte del 2024 il costo di un appartamento sulle Alpi occidentali è calato dello 0,4%, nonostante non ci siano grandi piani di sviluppo immobiliare in corso. I prezzi sono comunque molto alti, tra i 4.500 e i 5.000 euro al metro quadro per le nuove soluzioni e non meno di 2.500 euro al metro quadro per quelle più vecchie.