RTL 102.5 celebra 20 anni di “Very Normal People”

Fonte: Ufficio stampa La nuova campagna di RTL 102.5

A vent’anni dal lancio di “Very Normal People”, il concept che ha rivoluzionato il modo di raccontare la quotidianità attraverso le voci degli ascoltatori, RTL 102.5 inaugura oggi – 5 maggio 2025 – la sua nuova campagna celebrativa. L’emittente più ascoltata d’Italia rilancia il celebre claim con una versione inedita del jingle, rinnovata nello spirito e nei contenuti. Per la prima volta infatti, il motto si trasforma: il classico “Very Normal People” diventa personalizzabile. Nomi propri sostituiscono il termine “Normal”, dando vita a un ritornello corale nel quale ogni ascoltatore possa riconoscersi.

“Ancora una volta, sono le persone a essere al centro della nostra campagna di comunicazione, che si sviluppa in modo complementare attraverso stampa, affissioni, radio, TV e social”, ha dichiarato Marta Suraci, responsabile marketing e comunicazione di RTL 102.5. I ritratti fotografici sono opera di Camilla Bach, giovane fotografa con formazione tra New York e Londra, mentre i video portano la firma del regista Fabrizio Albertini, noto per uno stile autentico e senza filtri. Ma il pubblico non è soltanto protagonista nei visual, dove il termine “normal” viene fisicamente sostituito dai volti degli ascoltatori, ma anche negli spot e nei contenuti digitali: un modo per riaffermare il legame diretto tra la radio e la sua community, in una narrazione che punta sulla spontaneità.

Nel panorama iper-patinato dei social , la campagna si propone infatti come un antidoto alla perfezione costruita: “La bellezza sta nell’essere sé stessi”, sembra ricordarci ogni frame. Ed è proprio nella normalità – quella vera, quotidiana, a volte imperfetta – che RTL 102.5 continua a trovare la propria forza comunicativa. Una visione che, quest’anno, ha raccolto ulteriore ispirazione anche dal palco di Sanremo, simbolo di una nuova normalità che emoziona e unisce.