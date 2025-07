MSC Crociere sale in sella con Tudor Pro Cycling, debutto al Tour de France 2025

Ufficio stampa MSC MSC Crociere diventa Main Partner Ufficiale del Tudor Pro Cycling Team.

Con il Tour de France 2025 ormai alle porte, arriva un annuncio che unisce due mondi in apparenza distanti ma legati da una visione comune: MSC Crociere diventa Main Partner Ufficiale del Tudor Pro Cycling Team, squadra fondata dalla leggenda svizzera Fabian Cancellara. L’accordo, valido fino al termine della stagione 2027, è stato svelato a Lille, in occasione della presentazione ufficiale della corsa francese, dove sono state mostrate per la prima volta le nuove maglie del team.

Il brand MSC avrà una presenza forte e immediatamente riconoscibile: il logo sarà in primo piano sul kit da gara dei corridori, così come su tutte le ammiraglie, autobus e mezzi ufficiali del team. Il debutto visivo avverrà proprio durante la Grand Départ, sabato 5 luglio, segnando l’inizio di un’avventura sportiva che punta ad arrivare lontano.

Sinergie svizzere con obiettivi globali

«Siamo orgogliosi di collaborare con il Tudor Pro Cycling Team all’inizio di questo nuovo capitolo», ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Crociere, sottolineando il valore strategico dell’operazione. Per MSC, si tratta della prima incursione nel ciclismo professionistico, ma non della prima volta nello sport: il brand è già partner di Formula 1 e di alcune delle squadre di calcio più importanti al mondo. Ora, il ciclismo diventa la nuova rotta da percorrere, spinti da valori condivisi: spirito di squadra, eccellenza, innovazione e passione.

«Condividiamo le stesse radici svizzere e una mentalità orientata all’alta performance», ha aggiunto Raphael Meyer, CEO di Tudor Pro Cycling. «Sia noi che MSC puntiamo su pianificazione, competenze tecniche e affidabilità operativa. Questo legame va ben oltre la sponsorizzazione: è una collaborazione fondata sulla visione».

Una squadra pronta a stupire alla Grande Boucle

Il Tudor Pro Cycling Team si presenta al suo primo Tour de France con una formazione ambiziosa, costruita con cura da Cancellara, che ha messo insieme talento e esperienza per affrontare tutte le sfide della corsa a tappe più famosa al mondo. Leader come Julian Alaphilippe e Marc Hirschi promettono spettacolo nei percorsi più movimentati, mentre in volata si farà affidamento su Alberto Dainese e Marius Mayrhofer, ben supportati da uomini d’esperienza come Marco Haller, Fabien Lienhard e il veterano Matteo Trentin.

In salita, le speranze saranno affidate a Michael Storer, reduce da un ottimo Giro d’Italia e pronto a puntare alle vittorie di tappa e alla maglia a pois nelle frazioni più dure.

Una rotta condivisa: destinazione successo

Con questa collaborazione, MSC Crociere rafforza il proprio impegno nello sport e conferma la volontà di posizionarsi in contesti internazionali di prestigio, sfruttando il ciclismo come vetrina globale. Allo stesso tempo, il Tudor Pro Cycling Team può contare su un partner solido per affrontare con ambizione le tre settimane del Tour.

Due realtà svizzere, unite da un DNA comune e pronte a scrivere insieme un nuovo capitolo. Il ciclismo è fatto di strade, sudore e strategia. E da oggi, anche di crociere.