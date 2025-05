Loro Piana Giraglia 2025, l’eleganza della vela torna per la 72ª edizione

Fonte: Ufficio stampa Torna con la 72ª edizione, la Loro Piana Giraglia

La 72ª edizione della Loro Piana Giraglia prende il via il 5 giugno con l’apertura del Race Village a Saint-Tropez e l’accoglienza degli equipaggi. Le regate costiere animeranno il Golfo dal 7 al 10 giugno, mentre la partenza della regata offshore è prevista per mercoledì 11 giugno a mezzogiorno. L’evento si concluderà il 14 giugno con la cerimonia di premiazione presso lo Yacht Club Italiano.

Aperta a monoscafi a partire da 9,14 metri, la regata accoglie imbarcazioni suddivise nelle categorie ORC e IRC. È attesa una flotta internazionale e altamente competitiva, con numerosi maxi yacht pronti a sfidare il record di percorrenza di 14 ore e 56 minuti, stabilito nel 2012.

La Loro Piana Giraglia 2025 introduce nuovi percorsi costieri pensati per rendere ancora più spettacolari le regate nel golfo. Il Race Village è stato completamente rinnovato: il lounge dell’ufficio regate sarà ampliato e verrà creata una nuova area equipaggi lungo la diga, fino alla Tour de Portalet, trasformata in un vivace villaggio sociale con eventi quotidiani, premi e momenti di convivialità.

L’evoluzione di una leggenda dal 1953 a oggi

Nata nel 1953 come regata offshore tra Cannes, La Giraglia e Sanremo, la manifestazione ha saputo evolversi nel tempo senza perdere il proprio fascino. Oggi ospita yacht tecnologicamente avanzati, capaci di attraversare il Mediterraneo in tempi record. La formula attuale, in vigore dal 1998, prevede il ritrovo a Saint-Tropez, regate costiere, una grande festa e la partenza della classica regata offshore verso Genova dopo il passaggio alla Giraglia.

L’impronta Loro Piana, un matrimonio tra moda e mare

Dal 2024, Loro Piana è title partner ufficiale della regata, portando nel mondo della vela il suo DNA fatto di raffinatezza, performance e artigianalità italiana. L’unione tra il brand e la Giraglia rafforza il legame tra moda e sport, celebrando un’estetica fatta di eleganza senza tempo e passione per il mare.