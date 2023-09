Gli outfit delle celebrità alla MFW

Tante le celebrities in front row durante la MFW24, ognuno con outfit e stili unici. Dai giovanissimi idol della K-Pop band coreana Enhypen al rapper nigeriano Burna Boy, ma anche l'attore di Hollywood Ryan Gosling reduce dal film campione di incassi "Barbie", fino al giovane tennista italiano Jannik Sinner. Un look che affascina anche per l'imprevedibile direttore creativo di Louis Vuitton Pharrell Williams, con un orologio da sogno. Non è da meno Troye Sivan, che in total red arriva nel capoluogo meneghino per la sfilata di De Sarno.