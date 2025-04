Nodo di stile, le 6 cravatte che definiscono l’eleganza maschile di mezza stagione

La cravatta non è più solo un accessorio da ufficio o da cerimonia: nel 2025 torna a imporsi come dettaglio di carattere, simbolo di un’eleganza che non teme il tempo. Dai pattern geometrici ai tessuti couture, le maison del lusso riscoprono l’arte di annodare personalità, trasformando la cravatta in un manifesto di stile maschile. Che sia abbinata a un completo sartoriale o spezzata con una camicia casual, oggi detta il tono del look con una presenza discreta ma incisiva. I brand di alta gamma giocano con i codici classici e li rileggono in chiave contemporanea, fra citazioni rétro e incursioni nel mondo street. Le nuance si fanno più sofisticate, i materiali più pregiati, i nodi più liberi. La cravatta torna così protagonista nel guardaroba dell’uomo moderno, capace di raccontare chi sei prima ancora di parlare. Ecco sei modelli luxury che rappresentano il meglio della stagione: icone di stile per veri intenditori.