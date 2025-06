Fiorucci parte dal body painting, a Milano la collezione SS26

Cosa succede quando l’immaginazione incontra il grigio della città? Fiorucci risponde con una collezione che trasforma palazzi e strade in favola, la moda in linguaggio emotivo, e la passerella in un playground visivo dove l’identità è libera di evolvere. “Piazza Fiorucci” non è solo una sfilata, ma una dichiarazione d’intenti: ritrovare lo stupore nel quotidiano, vedere poesia nei semafori, nei murales, nei corpi che camminano e si esprimono. È un sogno metropolitano che si nutre di ironia, sensualità pop e affetto, per riscrivere le regole del vestirsi partendo da ciò che ci circonda.