Fonte: 123RF Come riconoscere il pesce made in Italy

Secondo dei dati resi noti da Coldiretti il 22 febbraio 2025, il 2024 è stato un anno che ha segnato un record storico per le importazioni di pesce straniero, con ben 1,1 miliardi di chili arrivato nel mercato italiano.

Il fenomeno è stato alimentato da un’etichettatura poco chiara ma anche dalla scarsa conoscenza del pescato locale da parte dei consumatori, due fattori questi che hanno messo all’angolo il prodotto nazionale.

Di quanto sono aumentate le importazioni di pesce straniero

Per quanto riguarda i prodotti presenti sui banchi dei supermercati e delle pescherie, negli ultimi quarant’anni la dipendenza dagli approvvigionamenti esteri è cresciuta vertiginosamente in Italia, passando dal 30% a ben il 90%. Mentre nei nostri mari si pescano circa 130 milioni di kg di pesce ogni anno, dall’estero arrivano oltre 840 milioni di kg tra prodotto fresco e congelato, a cui si aggiunge il pesce trasformato – come gamberetti o cozze sgusciate.

Il risultato è un mercato saturo, dove il pesce estero è spesso difficile da distinguere da quello italiano a causa di un’etichettatura che, seppur obbligatoria, risulta poco trasparente.

Le criticità dell’etichettatura

Secondo gli esperti, quando si parla di etichettatura del pesce, il problema centrale è rappresentato dall’indicazione dell’origine. In molti casi, anziché riportare “Italia”, viene indicata la zona di cattura, come ad esempio “Fao 37” per il Mediterraneo, per cui è davvero difficile per il consumatore rendersi conto di quello che sta acquistando.

Nei ristoranti, inoltre, il pesce viene spesso servito senza alcuna etichetta, rendendo ancora più complicata l’identificazione del vero prodotto Made in Italy.

Per fare chiarezza e aiutare i consumatori a fare le giuste scelte, quindi, Coldiretti Pesca ha organizzato una giornata formativa al mercato di Campagna Amica, situato al Circo Massimo di Roma. Durante l’evento, sono intervenuti i “tutor della spesa”, esperti che hanno illustrato come orientarsi tra le etichette del cibo e riconoscere il vero pescato locale, promuovendo specialità a miglio zero, stagionali, sane e sostenibili.

Questa iniziativa rientra nel progetto Pesca Amica, realizzato nell’ambito del programma Feampa 2021/2027.

Come riconoscere il vero pesce Made in Italy

Per aiutare i consumatori a comprare il vero pesce Made in Italy, Coldiretti Pesca ha stilato un piccolo vademecum con alcuni consigli utili.

Nel dettaglio, gli esperti consigliano di: