Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA Farouk Kassam e Marco Bocci

Aveva 7 anni Farouk Kassam quando il 15 gennaio 1992 venne rapito dalla villa di famiglia a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Ebbe così inizio il suo incubo e quello della sua famiglia: fu tenuto sequestrato per 177 giorni dall’Anonima sarda, in una vicenda che tenne col fiato sospeso tutta l’Italia.

Quei tanti giorni d’ansia e paura hanno poi visto più di una luce accendersi sulla famiglia del bambino. Tante le curiosità, ieri come oggi, e così proviamo a dare qualche risposta, dalla presunta ricchezza fino alla parentela con l’Aga Khan.

Chi è Farouk Kassam

Nato in Canada il 9 maggio 1984, Farouk Kassam è il figlio di Fateh Kassam, imprenditore alberghiero attivo in Costa Smeralda, e di Marion Bleriot, francese e discendente da una ben nota famiglia di pionieri nel campo dell’aviazione.

Nel 1992 viveva con i genitori e la sorella nella villa di famiglia a Pantogia, frazione di Porto Cervo. Oggi ha 42 anni, è sposato e ha una bambina. Trascorsi oltre 30 anni dal rapimento, è tornato a raccontare la sua storia in svariate interviste. Una storia che, fortunatamente, siamo dunque in grado di ascoltare dal diretto interessato.

Il sequestro del 1992

La sera del 15 gennaio 1992 un commando di tre uomini armati e incappucciati fece irruzione nella villa dei Kassam, legò i genitori e portò via il bambino. Farouk fu tenuto prigioniero in una grotta del Monte Albo, nella zona di Lula, nel Nuorese. Intervistato dal Corriere della Sera, ha ricordato i sei mesi passati “al buio totale” e le minacce dei rapitori.

Durante la prigionia i sequestratori gli tagliarono parte di un orecchio e lo inviarono alla famiglia. Un gesto che sconvolse il Paese e portò a una mobilitazione senza precedenti. Chi ha vissuto quei momenti ricorda le migliaia di lenzuola bianche appese alle finestre.

Farouk fu liberato nella notte tra il 10 e l’11 luglio 1992 e per il sequestro sono stati condannati:

Matteo Boe;

Ciriaco Baldassarre Marras;

Mario Asproni.

Altri complici invece non sono mai stati identificati. Le circostanze della liberazione, compreso il ruolo dell’ex bandito Graziano Mesina e il presunto pagamento di un riscatto, non sono però mai state del tutto chiarite.

La famiglia Kassam era ricca?

La famiglia Kassam era sicuramente benestante. Fateh Kassam era proprietario di un albergo a Porto Cervo e la famiglia viveva in una villa in una delle località più esclusive d’Italia. Proprio questa condizione economica, insieme alla notorietà della Costa Smeralda, la rese un bersaglio dell’Anonima sarda.

I rapitori chiesero inizialmente un riscatto di 3 miliardi di lire, poi saliti a 7 miliardi dopo la mutilazione dell’orecchio. Provando a ragionare in termini odierni, 7 miliardi di lire corrispondono a circa 3,6 milioni di euro al cambio fisso, che tenendo conto dell’inflazione sarebbero oggi intorno ai 7 milioni. Al netto delle finanze personali, però, Farouk ha sempre dichiarato di non sapere chi abbia pagato il riscatto né a quanto ammontasse.

La parentela con l’Aga Khan

Uno dei luoghi comuni più diffusi sul caso Kassam riguarda una presunta parentela con l’Aga Khan. Parliamo del principe che negli anni Sessanta fondò la Costa Smeralda. Una storia legata soprattutto al contesto, considerando la casa e la posizione della famiglia a Porto Cervo, cuore del progetto turistico voluto dall’Aga Khan.

In generale, poi, i Kassam sono stati descritti come vicini al suo ambiente. Ciò non indica però una parentela. Una storia alimentata di bocca in bocca, che forse ha contribuito a rafforzare l’immagine di una famiglia dalle gigantesche possibilità, spingendola nel mirino dei rapitori.

Dove vive oggi Farouk Kassam

Dopo il sequestro, a causa delle minacce ricevute, la famiglia Kassam lasciò la Sardegna e nel 1995 si trasferì in Francia. Oggi Farouk vive tra Roma, Dubai e Londra, lavorando nel settore immobiliare.

Ha spiegato che il sequestro lo ha reso “una persona più dura”, ma che non vorrebbe cancellare quella parte della sua vita. Non ha mai voluto ricostruire l’orecchio, che considera una “cicatrice di guerra”, e ha detto di essere aperto a un incontro con Matteo Boe, pur senza cercarlo. Boe ha scontato la sua pena ed è tornato libero nel 2017.