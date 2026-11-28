Il Comando Generale divide i residui del FESI 2025: 100 euro lordi a dicembre per il personale, 120 per i Comandanti di Stazione e Tenenza

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa, intraprende la sua attività in uno studio tributario e dal 2011 collabora con diverse realtà editoriali digitali, scrivendo di fisco, tasse, economia e mercato immobiliare.

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ANSA 100 euro una tantum per i carabinieri a dicembre

Un pagamento straordinario si aggiunge allo stipendio di dicembre 2026 dei Carabinieri. Il personale dell’Arma riceverà infatti un importo una tantum di 100 euro lordi, che diventerà di 120 euro per i Comandanti di Stazione e di Tenenza dell’Organizzazione Territoriale. La misura, annunciata dal Comando Generale con una comunicazione del 25 novembre, nasce dalla decisione di distribuire le risorse ancora disponibili del FESI 2025, il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali. Ecco a chi spetta il pagamento, quanto sarà riconosciuto e quando arriverà.

Busta paga Carabinieri dicembre 2026: gli importi previsti

La novità riguarda l’ultimo cedolino dell’anno e prevede un contributo economico uguale per la maggior parte dei destinatari, indipendentemente dal grado ricoperto e dall’anzianità di servizio.

Nel dettaglio, il personale dell’Arma riceverà 100 euro lordi, mentre per chi svolge le funzioni di Comandante di Stazione o di Tenenza è previsto un riconoscimento supplementare di 20 euro. Il compenso complessivo per queste ultime figure sarà quindi di 120 euro lordi.

La scelta di utilizzare un importo fisso distingue questa erogazione dai tradizionali criteri di calcolo del FESI, che tengono conto delle ore di servizio, del grado e delle specifiche attività svolte.

È importante sottolineare che le somme indicate non rappresentano il netto in busta paga. Sugli importi dovranno infatti essere applicate le trattenute previdenziali e assistenziali previste, con la conseguenza che l’accredito effettivo sarà più basso.

Quando vengono pagati i 100 euro ai Carabinieri

L’accredito è previsto insieme alle competenze stipendiali di dicembre 2026. Non sarà quindi necessario attendere un’emissione separata: il compenso verrà inserito nel cedolino dell’ultimo mese dell’anno.

Si tratta di una corresponsione eccezionale, che non determina un incremento permanente dello stipendio e non introduce una nuova voce retributiva ricorrente. La somma viene riconosciuta utilizzando disponibilità finanziarie che non sono state esaurite con la precedente distribuzione del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali.

La comunicazione del Comando Generale del 25 novembre chiarisce proprio le modalità con cui queste risorse saranno ripartite tra il personale, prevedendo una quota aggiuntiva per i responsabili delle Stazioni e delle Tenenze.

Da dove arrivano le risorse: il funzionamento del FESI 2025

Per capire il motivo di questo pagamento occorre considerare come viene finanziato e distribuito il FESI. Il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali è destinato a remunerare determinate attività svolte dal personale delle Forze di polizia e riconosce economicamente la presenza in servizio, la produttività e lo svolgimento di incarichi particolari.

Il compenso viene normalmente liquidato nell’anno successivo a quello in cui è maturato. Per il 2025, il decreto ministeriale che ha definito l’attribuzione delle risorse è stato firmato dal Ministro della Difesa nel giugno 2026.

Il meccanismo prevedeva una componente economica di base, riconosciuta in relazione alle ore lavorate, alla quale si sommavano ulteriori importi legati al grado e alle specifiche funzioni esercitate.

In particolare, per il 2025 era stata stabilita una quota base di 0,80 euro per ogni ora di servizio, entro il limite massimo di 1.680 ore annuali. A questa si aggiungevano le maggiorazioni previste per determinati incarichi e reparti, con importi compresi tra 0,08 e 0,50 euro per ora.

Tra le figure che beneficiavano di un trattamento aggiuntivo rientravano anche i Comandanti di Stazione e di Tenenza, compresi quelli che ricoprivano temporaneamente l’incarico.

Per loro era prevista una maggiorazione di 0,30 euro per ora, riconosciuta anche ad altre posizioni di responsabilità, come i Comandanti di Compagnia e di Reparto Territoriale.

Il sistema comprendeva inoltre specifiche maggiorazioni per il personale delle Stazioni disagiate, delle Isole Minori, del 7° e 13° Reggimento, dei RIS e del RACIS.

Perché una parte del FESI non era stata ancora distribuita

La disponibilità di ulteriori somme da ripartire è collegata anche alle modalità con cui era stato liquidato il fondo nella prima fase.

Al momento del pagamento del FESI 2025, il Centro Unico Stipendiale Interforze aveva spiegato che le risorse aggiuntive stanziate attraverso la Legge di Bilancio, pari a circa il 10%, non erano ancora materialmente disponibili.

Di conseguenza, la liquidazione era stata effettuata considerando circa il 90% degli importi spettanti, con il rinvio della parte restante a un momento successivo, una volta completate le procedure necessarie per rendere utilizzabili i finanziamenti aggiuntivi.

La nuova erogazione di dicembre si inserisce nel quadro delle risorse rimaste disponibili per il fondo 2025. Il Comando Generale ha stabilito di distribuirle attraverso un compenso individuale fisso, anziché applicare nuovamente il sistema di calcolo basato sulle ore lavorate e sulle maggiorazioni legate agli incarichi.

La nota del 25 novembre, tuttavia, non specifica il valore complessivo delle somme residue né chiarisce nel dettaglio la loro origine contabile. Definisce invece gli importi spettanti alle diverse categorie di beneficiari.