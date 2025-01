“Il potere del dialogo” ospita Riccardo Staglianò

Secondo l’Ocse, la nostra è l’unica nazione in cui, dal 1990 al 2020, i salari si sono ristretti del 3 per cento invece di crescere. Com’è stato possibile? E come mai questo dato sconcertante non è diventato il cavallo di battaglia di ogni forza progressista del Paese?

A queste domande ha provato a rispondere Riccardo Staglianò nel libro “Hanno vinto i ricchi. Cronache di una lotta di classe”, edito da Einaudi. Giornalista de «la Repubblica», Staglianò è stato corrispondente da New York, ha lavorato al «Corriere della Sera» e oggi scrive inchieste e reportage per «il Venerdì» dall’Italia e dall’estero.

Riccardo Staglianò è il nuovo ospite de “Il potere del dialogo”, la rubrica di video-interviste di QuiFinanza.