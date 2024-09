Sciopero Roma del 9 settembre, mezzi pubblici Atac e RomaTpl fermi: gli orari dello stop

Lunedì 9 settembre lo sciopero generale dei trasporti riguarda anche Roma. Disagi in tutta la Capitale per il blocco dell'intera rete Atac e RomaTpl

Fonte: ANSA Sciopero Roma del 9 settembre, mezzi pubblici Atac e RomaTpl fermi

Nuovo sciopero nazionale dei trasporti lunedì 9 settembre. Il blocco è stato indetto questa volta dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal, il motivo principale è il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Vediamo nel dettaglio come si svolge lo sciopero a Roma, cosa si ferma e cosa no, in quali orari e quali i disagi per i cittadini che si spostano in città.

Sciopero 9 settembre Roma Atac e Tpl

In questo weekend di fuoco appena chiuso, nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero dei mezzi pubblici di lunedì 9 settembre dura 8 ore, dalle 8.30 alle 16.30, e riguarda l’intera rete Atac e le reti gestite dagli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Attenzione che sulla rete Atac il blocco riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Fermi dunque metro, bus e tram in buona parte della città.

Al termine dello sciopero, il servizio sarà riattivato sull’intera rete ma come sempre potrebbero esserci disagi anche dopo. Ricordiamo che, durante l’orario dello stop, nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte non è garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Restano invece aperti i parcheggi di interscambio.

Le informazioni sui servizi dei mezzi a Roma durante lo sciopero sono disponibili sulla piattaforma informativa InfoAtac: atac.roma.it, su X @infoatac, su WhatsApp inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335 1990679 e naturalmente nelle stazioni di servizio.

Aumento costo biglietti mezzi a Roma: i nuovi prezzi

Lo sciopero arriva peraltro proprio in concomitanza dell’annuncio da parte del sindaco della Capitale Roberto Gualtieri dell’aumento del costo dei biglietti dei mezzi pubblici.

“Una dolorosa necessità” – l’ha definita così – quella di chiedere alla Regione Lazio di aumentare il prezzo. Gualtieri ha confermato infatti di aver scritto una lettera alla Pisana per far scattare degli aumenti che, in realtà, avrebbero già dovuto partire lo scorso 1° luglio. Scelta che, con il Giubileo alle porte e milioni di turisti in arrivo, farebbe aumentare di non poco le casse comunali.

Gli aumenti riguarderanno tutti i biglietti ma non gli abbonamenti, assicura, secondo queste modalità riportate dalle tabelle di Cotral:

biglietto giornaliero: passa da 7 a 9,30 euro

biglietto 2 giorni: da 12,50 a 16,70 euro

biglietto 72 ore: da 18 a 24 euro

biglietto settimanale: da 24 a 32 euro

biglietto annuale agevolato Roma Capitale: da 91 a 103,85 euro

biglietto Birg: da 10,13 a 13,50 euro

biglietto Btr: da 24,22 euro a 32,20

biglietto Cirs: da 36,17 a 48,22 euro.

Sciopero 9 settembre treni

Attenzione anche ai treni se vi muovete oggi. Lo sciopero nazionale di Trenitalia e Italo, iniziato domenica notte alle 3, si è concluso ufficialmente questa notte alle 2, ma potrebbero esserci ancora strascichi in mattinata e nel primo pomeriggio con ritardi, anche sostenuti.

Il consiglio è dunque sempre quello di verificare dall’app di Trenitalia o di Italo il vostro treno in real time per essere costantemente aggiornati su eventuali ritardi o cancellazioni. Occhio però che non sempre la app funziona alla perfezione: capita che non vi invii le notifiche di aggiornamento anche se le avete attivate (meglio quindi collegarsi ogni volta e fare refresh) e può succedere anche che non dia l’esatto ritardo, che spesso infatti differisce da quello indicato sui display nelle stazioni ferroviarie.

Lo sciopero dei trasporti nelle altre città

Ecco qui invece le modalità e gli orari dello sciopero nelle altre principali città: