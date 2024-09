Fonte: ANSA Sciopero Toscana del 9 settembre, Autolinee Toscane e Gest cancellate

Pesanti disagi anche per chi si sposta a Firenze oggi, per via dello sciopero nazionale dei trasporti indetto dai sindacati FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal e UGL Fna. Uno stop per il settore autoferrotranvieri di ben 8 ore. In seguito all’ultimo sciopero di 4 ore che si è tenuto il 18 luglio e dopo mesi di trattative non si è ancora giunti, attaccano i sindacati, a una soluzione soddisfacente per le lavoratrici che chiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Tra le richieste, l’adozione di misure concrete per la sicurezza del personale viaggiante e il potenziamento degli organici aziendali. La carenza di personale sta portando al taglio del servizio nei vari territori. Tra le motivazioni della fuga dal trasporto pubblico locale c’è anche una questione di salari bassi. Ma vediamo come si svolge lo sciopero oggi a Firenze.

Sciopero 9 settembre tramvia Gest Firenze

Le segreterie provinciali di Firenze per GEST aderiscono allo sciopero dalle 9:30 alle 17:00. Nello stesso giorno i Cobas hanno annunciato sciopero aziendale di 24 ore. Visti i due scioperi, per la tramvia di Firenze sono molto probabili cancellazioni, ritardi e disservizi per tutto il giorno, pur nel rispetto delle fasce di garanzia.

Contestualmente allo sciopero nazionale, Cobas Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore. I motivi sono l’inidoneità del personale viaggiante, l’indennità turno e festivi, le relazioni con il personale, i provvedimenti disciplinari, le condizioni di lavoro in relazione agli aspetti di sicurezza e qualità nell’esercizio, il premio di produzione, l’abilitazione tramviaria, la commissione turni e velocità e i posti auto.

Durante questo sciopero saranno garantite solo queste fasce di garanzia:

dalle 6:30 alle 9:30

dalle 17:00 alle 20:00.

Sciopero 9 settembre Autolinee Toscane

Autolinee Toscane che gestisce la rete trasporti a Firenze aderisce allo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di oggi lunedì 9 settembre per l’intero territorio regionale.

Ecco le modalità con cui si svolge il blocco:

personale viaggiante: dalle ore 14:30 alle ore 22:30 (questo dunque l’orario in cui ci saranno cancellazioni e ritardi per chi usa i pezzi pubblici in città)

(questo dunque l’orario in cui ci saranno cancellazioni e ritardi per chi usa i pezzi pubblici in città) personale impiegatizio e operai: intero turno di lavoro

La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipende dalle adesioni allo sciopero.

Per informazioni potete provare a consultare il sito di Autolinee Toscane at-bus.it o utilizzare la app at bus, oppure ancora chiamare il numero verde 800 14 24 24 attivo dalle 6 alle 24. Il consiglio è anche di seguire i canali social su X, @AT_Informa, e Facebook, Autolinee Toscane.

Sciopero 9 settembre treni

Attenzione anche ai treni se vi muovete oggi. Lo sciopero nazionale di Trenitalia e Italo, iniziato domenica notte alle 3, si è concluso ufficialmente questa notte alle 2, ma potrebbero esserci ancora strascichi in mattinata e nel primo pomeriggio con ritardi, anche sostenuti.

Il consiglio è dunque sempre quello di verificare dall’app di Trenitalia o di Italo il vostro treno in real time per essere costantemente aggiornati su eventuali ritardi o cancellazioni. Occhio però che non sempre la app funziona alla perfezione: capita che non vi invii le notifiche di aggiornamento anche se le avete attivate (meglio quindi collegarsi ogni volta e fare refresh) e può succedere anche che non dia l’esatto ritardo, che spesso infatti differisce da quello indicato sui display nelle stazioni ferroviarie.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero nelle principali città: