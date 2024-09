Sciopero Bologna del 9 settembre 2024, bus, tram e treni cancellati: gli orari e le fasce garantite

Lunedì 9 settembre lo sciopero generale dei trasporti riguarda anche Bologna. Disagi in tutta la città per il blocco della rete Tper e Marconi Express

Fonte: ANSA Sciopero Bologna del 9 settembre 2024, bus, tram e treni cancellati

Giornata di disagi oggi per chi si sposta a Bologna con i mezzi pubblici. Le segreterie territoriali di Bologna e Ferrara dei sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-UILT, FAISA-CISAL, UGL-FNA hanno infatti comunicato l’adesione allo sciopero nazionale di 8 ore di tutte le lavoratrici e lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) proclamato dalle segreterie nazionali degli stessi sindacati per oggi. Vediamo cosa si ferma e quando nel dettaglio.

Sciopero mezzi Tper Bologna 9 settembre 2024

Per quanto riguarda bus e altre attività di competenza di Tper, lo sciopero di oggi lunedì 9 settembre promette di generare parecchio caos.

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolge dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non sono garantiti.

Più precisamente, prima dello sciopero:

per i bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna sono garantite solo le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15

per le linee urbane di Imola sono garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 8.20

per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara sono garantite esclusivamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15.

Negli orari di sciopero, per ricevere informazioni e assistenza potete contattare il call-center telefonico chiamando il numero 051 290290.

Marconi Express

Lo sciopero di oggi a Bologna riguarda anche il personale dedicato al servizio per l’aeroporto Marconi Express: bus navette anche in questo caso soppresse dalle 8.30 alle 16.30.

Sciopero Trenitalia 9 settembre 2024

Attenzione anche ai treni se vi muovete oggi. Lo sciopero nazionale di Trenitalia e Italo, iniziato domenica notte alle 3, si è concluso ufficialmente questa notte alle 2, ma potrebbero esserci ancora strascichi in mattinata e nel primo pomeriggio con ritardi, anche sostenuti.

Il consiglio è dunque sempre quello di verificare dall’app di Trenitalia o di Italo il vostro treno in real time per essere costantemente aggiornati su eventuali ritardi o cancellazioni. Occhio però che non sempre la app funziona alla perfezione: capita che non vi invii le notifiche di aggiornamento anche se le avete attivate (meglio quindi collegarsi ogni volta e fare refresh) e può succedere anche che non dia l’esatto ritardo, che spesso infatti differisce da quello indicato sui display nelle stazioni ferroviarie.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero nelle principali città: