A causa dello sciopero si fermano i treni in Sardegna, Piemonte e Valle d'Aosta, stop al trasporto pubblico a Palermo e Messina: spostamenti paralizzati

Giornalista esperto di economia e sport. Laureato in Media, comunicazione digitale e giornalismo, scrive per diverse testate online e cartacee

Fonte: ANSA L'8, il 9 e il 10 febbraio si fermeranno i trasporti in alcune regioni d'Italia

Il mese di febbraio 2025 si preannuncia infuocato per il settore dei trasporti in Italia, con una serie di scioperi che rischiano di paralizzare la mobilità in tutto il Paese.

L’8 febbraio è prevista un nuovo stop, con particolare impatto sui treni a livello regionale in Sardegna. Il giorno successivo, sono previsti disagi per il trasporto pubblico a Palermo, mentre in Piemonte e Val d’Aosta sono previsti due scioperi distinti del personale di Trenitalia. Vediamo quali sono le fasce orarie interessate.

Sciopero dei trasporti in Sardegna

L’8 febbraio 2025 è prevista una giornata di sciopero del trasporto ferroviario che riguarderà la Sardegna. L’agitazione, proclamata dalle sigle sindacali FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Ferrovieri, FAST-Confsal e ORSA Ferrovie, coinvolgerà il personale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), in particolare la sala circolazione e orario di Cagliari e unità circolazione Sardegna, con una durata di 8 ore, dalle 9:01 alle 17:00.

Saranno comunque garantiti alcuni treni essenziali durante le fasce orarie di maggiore affluenza, per limitare i disagi per i viaggiatori. In particolare, le fasce protette in cui i treni circoleranno regolarmente sono:

mattina : dalle 6:00 alle 9:00;

: dalle 6:00 alle 9:00; sera: dalle 18:00 alle 21:00 (solo nei giorni feriali)

I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.

Doppio sciopero in Piemonte e Valle d’Aosta

Il 9 febbraio si preannuncia come una giornata di forte impatto per il trasporto pubblico e ferroviario, con due scioperi principali che coinvolgeranno diverse categorie di lavoratori e che potrebbero causare disagi significativi per i viaggiatori.

A Palermo, il personale della società Amat ha indetto uno sciopero della durata di 24 ore, su proclamazione del sindacato CUB Trasporti. Si prevedono possibili interruzioni e ritardi nel servizio in tutta la città.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, sono previsti due scioperi distinti che interesseranno il personale di Trenitalia direzione business nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta. Entrambe le agitazioni sono state proclamate dall’organizzazione sindacale ORSA Ferrovie. La prima avrà una durata di 24 ore, dalle 3:00 del 9 febbraio fino alle 2:00 del 10 febbraio. Questo stop potrebbe causare significative interruzioni e ritardi nella circolazione dei treni regionali.

La seconda, invece, avrà una durata di 8 ore, dalle 9:00 alle 16:59 del 9 febbraio. Questo sciopero coinvolgerà il personale addetto alla vendita e all’assistenza clienti, nonché quello impiegato nella divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale della Direzione Regionale Piemonte. Di conseguenza, potrebbero verificarsi disagi anche nelle stazioni, con possibili ritardi o difficoltà nell’acquisto di biglietti e nella richiesta di informazioni.

Anche in Piemonte e Val d’Aosta sono garantiti servizi minimi nelle fasce:

mattina : 6:00-9:00;

: 6:00-9:00; sera: 18:00-21:00 (solo nei giorni feriali).

I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.

Infine il 10 febbraio è prevista un’altra agitazione Sicilia: per 4 ore si fermerà il trasporto di Messina, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.