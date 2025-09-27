Quali sono i principali vantaggi e svantaggi di comprare vestiti online e nei negozi, quale opzione conviene e qual è l’impatto ambientale

Gli armadi di tutto il mondo si riempiono di abiti nuovi più velocemente di quanto si riesca a utilizzarli. Greenpeace spiega infatti che ogni anno in Europa il numero medio di quelli acquistati è di 42 a persona. Ciò che viene comprato, però, viene indossato pochissime volte. In più la durata media di vita degli abiti va dai 2,2 ai 5 anni.

Nonostante questo, però, si continuano ad acquistare vestiti, sia online che nei negozi. Per risparmiare denaro e preservare l’ambiente, quindi, dove conviene effettuare gli acquisti?

Pro e contro di comprare online

Sempre più persone negli ultimi anni comprano vestiti online. Da un sondaggio effettuato nel 2024 dall’Istituto Piepoli emerge che il motivo principale che spinge verso lo shopping online è il risparmio.

Molte volte è vero: la vendita online evita i costi fissi dei negozi come l’affitto o l’illuminazione. Per questo si effettuano sconti più frequenti.

Oltre ai prezzi spesso più bassi e alle promozioni continue, comprare vestiti online conviene perché:

è possibile effettuare un confronto online dei prezzi applicati dagli altri siti;

leggere le recensioni degli altri utenti prima di scegliere;

reso e spedizioni spesso sono gratuiti;

c’è una maggiore varietà di articoli, in più taglie, con più colori e con modelli che spesso non si trovano in negozio.

Non sempre però comprare vestiti online fa risparmiare, dato che se non si supera un certo importo ci sono da pagare i costi di spedizione. In più c’è il pagamento dei dazi e dell’Iva supplementare se l’articolo arriva dall’estero.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli spiega che in caso di merci che provengono da Paesi extra Ue, come la Cina, in base alla spesa si possono pagare Iva e dazi. Le regole sono:

fino a 22 euro niente dazi e Iva;

da 22,01 a 150 euro niente dazi ma si paga l’Iva;

oltre 150 euro si pagano sia i dazi che l’Iva.

Questo significa che il vettore incaricato per la spedizione potrebbe richiedere il pagamento di una somma aggiuntiva anche per effettuare le formalità doganali.

Un altro svantaggio di acquistare online è il rischio che l’abito non sia della propria taglia e non sia come in foto. Inoltre per la consegna si possono attendere molti giorni e potrebbero esserci dei danni dovuti al trasporto.

Perché conviene comprare nei negozi fisici

Acquistare abiti nei negozi fisici ha enormi vantaggi come:

poter toccare il tessuto;

poter provare il capo di abbigliamento.

Grazie a ciò si evitano sprechi e resi. Inoltre se si acquista un capo è subito disponibile: se serve per un’occasione speciale come un compleanno, non c’è il rischio che arrivi in ritardo.

La sostenibilità

Quando si effettuano acquisti online di abiti spesso si trascura il fattore ambientale, in quanto le spedizioni, i resi, i mezzi di trasporto o lo stoccaggio nei grandi magazzini hanno un impatto importante sull’ambiente.

Una ricerca del 2024 effettuata da Netcomm in collaborazione con il Politecnico di Milano, stima tuttavia che lo shopping online ha un impatto inferiore del 75% rispetto agli acquisti che si fanno nei negozi fisici.

Questi ultimi infatti consumano energia per il riscaldamento e l’illuminazione. In più, si deve considerare l’inquinamento sia per il trasporto di grossi stock di merci che quello per lo spostamento dei consumatori.

Lo shopping online ha però dei punti deboli. Il packaging è infatti responsabile del 75% delle emissioni secondo quanto si evince dal report 2022 di Quantis, società di consulenza ambientale.

Anche Greenpeace ha fatto di recente un’inchiesta sulla fast fashion dalla quale emerge che alle volte le distanze percorse dagli abiti tra spedizioni e resi sono molto elevate e contribuiscono alle emissioni in modo significativo.

Cosa conviene scegliere?

Alla luce di quanto detto, converrebbe l’acquisto online a chi non ha molto tempo a disposizione ed effettua pochi resi. In questo modo potrà risparmiare denaro nonché ridurre l’impatto ambientale. Ma attenzione a non scegliere capi fast fashion, che non sono sostenibili.

Se i vestiti servono subito, si hanno problemi di allergie e non si ha una taglia semplice, conviene acquistare in un negozio fisico, toccando con mano i materiali e le rifiniture. Così facendo si eviteranno eventuali resi e l’impatto degli imballaggi in plastica e del trasporto.