Presto avremo gli autobus elettrici a lunga percorrenza

Fonte: 123RF Accordo quadriennale con uno dei leader del settore automobilistico e alcune università per sviluppare motori elettrici al 100% per autobus di lunga percorrenza

Flix e Daimler Buses hanno firmato un accordo per sviluppare una tecnologia ad alte prestazioni per l’elettrificazione degli autobus a lunga percorrenza entro i prossimi 4 anni, con l’obiettivo di avere autobus full electric operativi sulla rete FlixBus.

Il progetto, che si pone in continuità con le iniziative avviate negli anni da Flix in campo di trazioni alternative, è finanziato dal Ministero federale tedesco per l’Economia e il Clima.

Cosa prevede il progetto

Nel progetto verranno testati due prototipi di autobus full electric in condizioni reali. Flix, che gestisce la più grande rete di autobus intercity al mondo, monitorizzerà costantemente le prestazioni dei veicoli in tempo reale per garantire che soddisfino i requisiti per un funzionamento efficiente sulle lunghe distanze. L’obiettivo finale è quello di implementare questa tecnologia su larga scala nella flotta FlixBus.

L’ambizione di decarbonizzare i viaggi in autobus

“Crediamo che la decarbonizzazione dei viaggi in autobus possa svolgere un ruolo cruciale nella transizione ecologica della mobilità. Siamo sempre impegnati a ridurre il nostro impatto ambientale, sperimentando trazioni alternative e offrendo ai nostri viaggiatori la possibilità di compensare completamente le emissioni di CO2. La partnership con Daimler Buses e importanti università ci aiuterà a avvicinarci ulteriormente al nostro obiettivo che è quello di rivoluzionare il mondo della mobilità offrendo soluzioni di viaggio green, innovative e di qualità a tutti”. Queste le parole di André Schwämmlein, fondatore e CEO di Flix.

I partner del progetto

Oltre a Flix e Daimler Buses, il progetto include come partner di ricerca il KIT (Karlsruher Institut für Technologie), l’Università di Mannheim e il Politecnico di Kaiserslautern.

La tecnologia come motore della transizione ecologica

Con questo progetto, Flix e Daimler Buses si propongono di superare i problemi tecnici che al momento impediscono l’adozione delle trazioni alternative per lunghe distanze. La sfida più grande consiste nel bilanciare le prestazioni della tecnologia con l’alta efficienza e flessibilità richieste per i viaggi a lunga distanza, mantenendo al contempo standard elevati di comfort.

L’utilizzo di approccio olistico

Il progetto si basa su una visione olistica che valuta vari fattori. In prima fase, verrà creato un motore modulare basato su parametri cruciali come il consumo di energia, l’autonomia, le prestazioni di guida e la durata della batteria. In seguito, verranno considerati l’impatto ambientale, il rapporto costi-benefici e la fattibilità sul mercato.

L’iter del progetto

Dopo aver eseguito un’analisi approfondita, due prototipi di propulsore verranno integrati in due autobus di prova e testati in condizioni reali. Se i risultati del test saranno positivi, questi modelli diventeranno la base per la produzione di autobus full electric a lunga percorrenza.

Il ruolo di Flix

Flix avrà un ruolo cruciale in questo progetto, poiché la sua flotta costituirà un database di riferimento per l’individuazione di cicli operativi rappresentativi dei viaggi a lunga percorrenza. Flix valuterà inoltre le proprietà operative della soluzione progettata e ne esaminerà la possibile applicazione su larga scala. Inoltre, Flix sarà coinvolta nella valutazione dei mezzi di prova durante le prove in condizioni reali di utilizzo.

Le emissioni di CO2 dei mezzi di trasporto

Se una persona sceglie di percorrere 400 km con un autobus a lunga percorrenza invece che in auto, le sue emissioni di CO2 si riducono in media di circa 6,6 kg. Inoltre, un viaggio in autobus da Monaco di Baviera a Berlino genera circa 15,6 kg di CO2, mentre un volo sulla stessa tratta genera circa 143 kg. Pertanto, l’autobus a lunga percorrenza risulta essere un’opzione ecologica rispetto ad altri mezzi di trasporto.

L’assenza di soluzioni carbon neutral per spostamenti a lunga percorrenza

Non esiste ancora una soluzione per la lunga percorrenza completamente carbon neutral, motivo per cui Flix ha sperimentato diverse alternative alla trazione negli anni, diventando un pioniere dell’innovazione nel settore. Oltre ai progetti legati all’elettrico, la società ha installato i primi pannelli solari sugli autobus e ha lanciato FlixBus alimentati a biogas. Nel 2021, Flix ha annunciato un progetto per portare sulle strade, entro il 2024, il primo autobus a lunga percorrenza alimentato ad idrogeno in Europa.

Le azioni di Flix verso la riduzione delle emissioni

L’ultima iniziativa in tal senso riguarda l’inaugurazione, in Francia, di una linea a biodiesel da colza, con cui Flix stima di ridurre del 70% le emissioni di CO 2 e fino all’80% l’emissione di particelle fini.