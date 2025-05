Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Case green sempre più costose ma i mutui aiutano

Negli ultimi mesi si sta verificando un vero e proprio fenomeno immobiliare da tenere seriamente in considerazione. Il mercato in questione ha visto un aumento significativo dei prezzi delle case etichettate come “green“. Nonostante un rallentamento generale, gli immobili ad alta efficienza energetica hanno fatto registrare un incremento significativo. Questo fenomeno si lega alla possibilità di accedere a mutui a tassi agevolati destinati a chi acquista una casa in classe A o B o ristruttura un edificio, migliorandone la classe energetica di almeno due categorie.

Nel secondo semestre del 2024, i dati di CRIF Real Estate Services hanno evidenziato un aumento dell’8% del valore medio delle abitazioni con elevate prestazioni energetiche, mentre le case in classi inferiori (dalla C alla G) hanno subito una contrazione dei prezzi pari al 2%. In particolare, il valore medio delle abitazioni in classe A e B supera di circa 500 euro al metro quadro quello delle case tradizionali.

Cosa si intende per casa green

Una casa green è un’abitazione caratterizzata da un’elevata efficienza energetica e un ridotto impatto ambientale. Per essere considerata tale, deve rientrare almeno nella classe energetica A o B, secondo l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Le caratteristiche di un immobile green includono:

isolamento termico avanzato;

impianti di riscaldamento e raffrescamento a basso consumo;

sistemi per l’utilizzo di energie rinnovabili, come pannelli fotovoltaici o pompe di calore;

infissi ad alte prestazioni e materiali ecocompatibili.

Queste abitazioni garantiscono un comfort superiore e una riduzione significativa delle spese energetiche, aumentando il valore dell’investimento.

Cos’è un mutuo green

Il mutuo green è una formula di finanziamento pensata per incentivare l’acquisto o la ristrutturazione di case ad alta efficienza energetica. Le banche propongono tassi di interesse più bassi rispetto ai mutui tradizionali, sia per i mutui a tasso fisso sia per quelli a tasso variabile.

Secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it, ad aprile 2025 il tasso fisso di un mutuo green a 20 anni era del 2,19%, mentre quello dei mutui standard era del 2,90%. Per i mutui a tasso variabile, il tasso medio si attestava al 2,75% per i mutui green, contro il 2,99% di quelli tradizionali. Questo divario si traduce in un risparmio consistente nel lungo periodo.

Come richiedere un mutuo green

Per accedere ad un mutuo green, è necessario fornire la documentazione che attesti la conformità energetica dell’immobile. In particolare, serve presentare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), che certifica la classe energetica della casa. Se l’operazione riguarda la ristrutturazione, è indispensabile anche una perizia tecnica che dimostri il miglioramento della classe energetica di almeno due categorie.

In molti casi, le banche offrono condizioni più favorevoli anche per quanto riguarda la percentuale finanziabile. Alcuni istituti di credito, infatti, propongono un Loan To Value (LTV) più elevato, ovvero un finanziamento più alto rispetto al valore dell’immobile. Inoltre, possono essere previsti sconti sulle polizze assicurative legate al mutuo.

Le case green risultano più interessanti anche per la solidità finanziaria del cliente: queste abitazioni mantengono un valore più stabile nel tempo, riducono le spese di gestione e offrono una maggiore facilità di rivendita.

I dati più recenti indicano che nel secondo semestre del 2024 oltre un terzo delle famiglie in cerca di una casa ha espresso l’intenzione di acquistare un immobile in classe A o B. Questo dato conferma la crescita dell’attenzione verso soluzioni abitative sostenibili e il consolidarsi della tendenza a investire in case green, anche grazie agli strumenti finanziari più vantaggiosi disponibili per gli acquirenti.