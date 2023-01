La meta turistica più accogliente al mondo è italiana

Booking ha annunciato i vincitori dei Traveller Review Awards 2023, premiando le strutture ricettive di 220 paesi per il loro impegno nell’offrire un servizio e un’ospitalità eccellenti in maniera costante nel corso dell’anno. Polignano a Mare, in Puglia, si è aggiudicata il primo posto tra le città più accoglienti al mondo, mentre la regione più accogliente è La Rioja, in Spagna.

La classifica di Booking sulle mete turistiche più accoglienti

Con oltre 1,36 milioni di strutture premiate a livello globale, l’Italia è al primo posto nella classifica con 170.638 premi, seguita da Spagna, Francia, Germania, Croazia, Polonia, Regno Unito, Grecia, Brasile e Stati Uniti. Le destinazioni più accoglienti al mondo comprendono bellezze costiere poco note, mete rurali immersi in paesaggi naturali mozzafiato e persino una vivace metropoli latino-americana.

Per determinare i vincitori, Booking ha utilizzato 240 milioni di recensioni verificate lasciate dai clienti su Booking.com, 1.364.415 strutture partner, 230 fornitori di autonoleggio e 58 fornitori di taxi aeroportuali. La classifica rappresenta una fonte di ispirazione per i viaggiatori alla ricerca di nuove destinazioni accoglienti per i loro viaggi futuri.

Le ragioni del successo di Polignano

Polignano a Mare è famosa per le sue bellezze naturali, la sua storia e cultura, e per essere la città natale del famoso cantante Domenico Modugno. Se state pianificando una vacanza in Puglia, Polignano a Mare è una tappa obbligatoria per chi ama le bellezze naturali, l’arte, la cultura e la buona cucina. La città vecchia di Polignano a Mare è un labirinto di stradine strette e case colorate costruite su una scogliera che si affaccia sul mare. Passeggiare per le stradine è un’esperienza unica, tra i vicoli si possono ammirare case antiche, chiese e palazzi storici, e godere della vista panoramica sul mare.

La chiesa di Santa Maria Assunta, ad esempio, è uno dei principali luoghi di culto di Polignano. La chiesa è celebre per la sua architettura barocca e per gli affreschi che decorano l’interno. Il Museo Civico di Polignano a Mare è una tappa obbligatoria per gli appassionati di storia e arte. Il museo ospita una collezione di arte sacra, ceramiche e arredi antichi.

Spiagge e grotte attirano turisti da tutto il mondo

La spiaggia di San Vito è una delle più belle di Polignano a Mare. L’insenatura è caratterizzata da una lunga distesa di sabbia fine e da un mare cristallino. Ideale per chi ama fare il bagno e per gli amanti degli sport acquatici come il surf e il windsurf. La Grotta Palazzese è una delle attrazioni più famose di Polignano a Mare. L’antro è un vero spettacolo naturale, situata sulla scogliera, offre una vista panoramica sul mare e sulla città.

La grotta è anche famosa perché ospita un ristorante dove è possibile gustare deliziose specialità locali all’interno della grotta stessa. Polignano a Mare è quindi una città ricca di attrazioni turistiche, sia per gli amanti della natura che per gli appassionati di arte e storia. La città è anche famosa per la sua cucina tipica, che si basa sull’utilizzo di prodotti freschi e genuini della zona, come pesce, focacce o bombette. Tutti elementi che l’hanno consacrata come meta turistica più accogliente al mondo.

