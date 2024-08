Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Rottamazione-quater, c'è tempo fino al 23 settembre per pagare la quinta rata

Una nuova boccata d’ossigeno per i contribuenti italiani. La scadenza della quinta rata della “rottamazione-quater” è stata ufficialmente prorogata al 15 e al 23 settembre 2024, tenendo conto di cinque giorni di tolleranza in più. Lo ha confermato il Decreto Legislativo n. 108/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 agosto appena trascorso, che permette ai contribuenti di beneficiare di un’ulteriore finestra di tempo per mettersi in regola senza incorrere in sanzioni o interessi di mora aggiuntivi.

Un sospiro di sollievo per i contribuenti che potranno godersi l’estate

In un periodo in cui la pressione fiscale grava pesantemente su imprese e cittadini, la proroga diventa molto utile per chi è alle prese con le cartelle esattoriali. L’articolo 6 del decreto legislativo chiarisce che il mancato pagamento della rata inizialmente fissata al 31 luglio non comporterà la perdita delle agevolazioni fiscali, a condizione che il saldo avvenga entro e non oltre il 15 settembre. Questa misura fa parte di un pacchetto di interventi volto a semplificare e razionalizzare gli adempimenti tributari.

Non solo la scadenza si estende al 15 settembre, ma è prevista anche una tolleranza di ulteriori cinque giorni, consentendo di effettuare il pagamento entro la data massima del 23 settembre 2024. Questa estensione tiene conto anche dei giorni festivi, poiché il 15 settembre cade di domenica, e sposta quindi la data ultima di pagamento al lunedì successivo.

Come procedere al pagamento

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute per la quinta rata. I contribuenti possono scaricare questo modulo dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o richiederlo via e-mail, senza necessità di pin o password, semplicemente allegando un documento che attesti la propria identità.

I vantaggi della Rottamazione-Quater

La rottamazione-quater, introdotta con la Legge di Bilancio 2023, rappresenta in un certo senso una chance imperdibile per chiudere letteralmente i conti con il passato. Essa permette ai contribuenti di pagare il debito residuo senza incorrere in sanzioni, interessi di mora e aggio, alleggerendo in questo modo la pressione fiscale. Anche per le multe stradali, l’opportunità è ghiotta: si potranno infatti evitare gli interessi e l’aggio.

Dove e come effettuare il pagamento

Le opzioni di pagamento sono molteplici, pensate per agevolare il contribuente in ogni passaggio. Si può pagare in banca, presso gli uffici postali, tramite sportelli bancomat abilitati ai servizi Cbill e anche presso i tabaccai.

Il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione offre il servizio “Paga online”, utilizzabile anche tramite l’app Equiclick, e i pagamenti possono essere effettuati attraverso i canali telematici di banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento (Psp) aderenti a pagoPA. Infine, è possibile recarsi di persona agli sportelli dell’Agenzia, previo appuntamento, per ricevere assistenza diretta.

Domiciliazione bancaria: un servizio pratico e veloce

Un’altra opzione a disposizione dei contribuenti è il servizio di domiciliazione bancaria offerto nell’area riservata del sito. Attraverso la funzione “Attiva/revoca mandato Ssd piani Definizione agevolata”, è possibile attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente. Il processo richiede l’inserimento degli estremi del conto corrente e dell’indirizzo e-mail per garantire una comunicazione efficace e tempestiva con il contribuente.