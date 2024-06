Lufthansa, biglietti in aumento: scatta la tassa green per i passeggeri

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Aerei Lufthansa

Non giungono notizie confortanti per chi ama viaggiare in aereo da parte di Lufthansa. La transizione ecologica ha un peso e sembra che, con poca sorpresa, saranno in parte anche i passeggeri a doverlo sostenere. Come se non bastassero gli extra a profusione aggiunti alla fase di prenotazione nel corso degli ultimi anni, ora occorre fare i conti con le normative europee anti inquinamento.

Lufthansa aumenta i prezzi

È stato annunciato un nuovo sovrapprezzo da parte del gruppo Lufthansa, che evidenzia come tale necessità sia frutto delle regolamentazioni attive nei confini dell’Unione europea. Sono infatti previsti dei costi aggiuntivi per le norme anti inquinamento. Una voce di spesa in costante aumento per i bilanci aziendali, alla quale si richiede ai passeggeri di contribuire.

Scendendo nel dettaglio, si parla della necessità del 2% di miscelazione per il carburante sostenibile per l’aviazione. Ciò vale per tutte le partenze dai Paesi dell’Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2025. Si aggiunge poi al novero anche l’insieme delle modifiche attuate al Sistema di Scambio di Quote di Emissione dell’Ue. Per non parlare poi di ulteriori costi ambientali normativi come:

Sistema di Compensazione;

Riduzione delle Emissioni di Carbonio per l’Aviazione Internazionale.

In che modo si concretizzerà il sovrapprezzo previsto? Nessuno escluso, verrebbe da dire. La tassa sarà applicata a tutti i voli venduti e operati dal gruppo Lufthansa, con riferimento esclusivamente alle partenze dai 27 Paesi dell’Ue, oltre che dal Regno Unito, dalla Norvegia e dalla Svizzera.

Sarà la rotta a decretare l’importo esatto, ma è possibile indicare il range di oscillazione: tra 1 e 72 euro. Da quando ci sarà il sovrapprezzo Lufthansa? La compagnia lo applicherà su tutti i biglietti emessi a partire da mercoledì 26 giugno, con riferimento alle partenze dal 1° gennaio 2025.

Lufthansa-Ita Airways

Non di certo il modo migliore per avvicinarsi alla conclusione dell’accordo tra Lufthansa e Ita Airways. Come detto, considerando i già tanti costi extra, come i bagagli in cappelliera, presi di mira anche dalla Commissione Europea, l’ultima cosa che i passeggeri volevano leggere era un sovrapprezzo.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la trattativa, sappiamo che dopo i recenti tentennamenti, da Bruxelles stanno giungendo anticipazioni sulla positività della conclusione dell’affare.

Un lieto fine che sta già dando adito a ipotesi sul prossimo futuro. Considerando l’importanza del marchio, si paventa un ritorno di Alitalia. Di fatto, sotto questo aspetto, si potrebbe dire che la storia di Ita sia stata tanto breve quanto rilevante, considerando il finale.

Si tratta però nient’altro che di ipotesi, al netto di due certezze. Da una parte si avranno dei risparmi generalizzati sugli acquisti. Al di là del sovrapprezzo indicato, si prevede un risparmio rispetto ai tariffari attuali del vettore italiano. A ciò si aggiunge un nuovo flusso di passeggeri che transiteranno da Roma sui voli Ita Airways, incanalati da Lufthansa, come già avviene con Swiss, Austrian e Brussels Airlines.