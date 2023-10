Aziende Usa, dal 1° gennaio scattano nuovi obblighi: ecco quali

Il mondo degli affari a Wall Street e le Corporate Usa

Con l’entrata in vigore del Corporate Transparency Act dal 1 gennaio 2024 i titolari delle società americane saranno obbligati a registrarsi presso lo US Department of Treasury. A questo proposito, il Governo Federale ha creato il “Registro delle imprese degli Stati Uniti”, il primo registro federale delle società Usa. “I dati delle società e dei rispettivi titolari non saranno divulgati: verranno utilizzati solamente nel caso di eventuali procedimenti penali – spiega Lucio Miranda Presidente di ExportUSA –. La norma si applica sia alle LLC che alle Corporation, si tratta di un provvedimento che sarà adottato in tutti e 50 gli Stati americani”. Questo genere di normativa, per la prima volta adottata in America, travalicherà la singola competenza statale in materia societaria. Lo scopo è di potenziare la lotta al riciclaggio. I nomi dei titolari saranno utilizzati solo qualora vi fossero indagini relative alla criminalità organizzata internazionale. Una novità che ha messo in allarme i titolari effettivi di assets detenuti attraverso società USA, fiscalmente residenti in Italia, che devono provvedere ad adeguarsi alla nuova normativa. Chi detiene beni negli USA ma anche chi detiene asset ovunque nel mondo per il tramite di società americane (e.g. LLC etc.) o trust ivi stabiliti, dovrà, infatti, attentamente valutare la correttezza del propria posizione in funzione degli obblighi di dichiarazione quale titolare effettivo.

Cos’è il Corporate Transparency Act?

Il CTA, una componente della legge antiriciclaggio del 2020, è stata emanata per prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite. Aumentando le informazioni riportate sulle entità commerciali, il CTA mira a prevenire lo sfruttamento di società e LLC statunitensi per scopi illeciti e ad assistere le forze dell’ordine nell’individuazione di attività criminali. Il CTA entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. All’inizio del nuovo anno, tutte le entità interessate avranno un periodo di tempo limitato per registrare le informazioni richieste con il Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”), una divisione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che è l’agenzia federale americana che amministra questo programma. Va precisato che i nomi dei titolari delle società, nonché tutte le altre informazioni soggette a registrazione, non saranno di dominio pubblico. Lo scopo della normativa è infatti quello di rafforzare la lotta al riciclaggio. I nomi dei titolari e tutte le altre informazioni saranno usate solo nell’ambito di indagini sulla criminalità organizzata internazionale.

I nuovi obblighi: chi è obbligato e chi è esenti

Diventa obbligatorio dichiarare i beneficiari effettivi delle società costituite negli Stati Uniti. Sono tenuti a rispettare la normativa prevista con il Corporate Transparency Act Amministratori, soci, e beneficiari ultimi delle società costituite in America. Il Corporate Transparency Act definisce titolare effettivo come un individuo che, direttamente o indirettamente, esercita un “controllo sostanziale” su una società segnalante o possiede o controlla almeno il 25% degli interessi proprietari di una società segnalante.

Non tutte le tipologie di società sono obbligate a fare la disclosure dei beneficiari. Ci sono 23 categorie di soggetti economici esenti dalla registrazione come ad esempio: Banche, Società di assicurazione, Consulenti finanziari, Società no profit, ” Large operating company”etc.

Come effettuare la registrazione

Occorre creare un account online nell’apposito portale gestito da FinCEN, riportare i dati della società, e registrare i nomi dei titolari effettivi della società (i cosiddetti “ultimate beneficiaries”). L’accesso al portale di FinCen sarà possibile solo a partire da gennaio 2024.

Tutte le società costituite prima del primo Gennaio 2024 avranno tempo un anno per registrare i titolari effettivi. Mentre le società costituite a partire dall’1 Gennaio 2024 dovranno provvedere alla registrazione entro 30 giorni dalla data di costituzione.

Le sanzioni

La mancata segnalazione delle informazioni richieste dal Corporate Transparency Act può comportare sanzioni severe. Queste sanzioni includono sanzioni civili fino a 500 dollari al giorno se la violazione continua nel tempo. Sono previste anche sanzioni penali sotto forma di multe fino a 10mila dollari, reclusione fino a due anni, o entrambi. “In caso di inadempimento, – precisa Miranda – sono previste sanzioni molto pesanti che potrebbero anche sfociare nel penale”.