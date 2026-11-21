Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Accordi UE-Regno Unito post-Brexit.

Avvicinamento tra Unione Europea e Regno Unito. A Bruxelles sono stati firmati i primi accordi per mitigare le conseguenze della Brexit in alcuni settori. Non è neanche il primo di questi incontri, dopo quello del 2025, ma era uno dei più attesi considerando come il primo ministro laburista Andy Burnham abbia confermato l’intenzione di invertire gli effetti della Brexit e riavvicinarsi all’Europa.

Gli accordi di Bruxelles sono principalmente tre: riguardano la riduzione della maggior parte dei controlli sui prodotti agroalimentari, lo scambio di quote delle emissioni inquinanti, ma c’è anche un punto che tocca la quotidianità di moltissimi, ovvero i visti semplificati per i più giovani. È rimasto un quarto punto sul quale però i Paesi europei hanno tentennato e serviranno altre trattative nei prossimi mesi, ovvero la riduzione delle rette universitarie degli studenti europei nel Regno Unito.

Accordi tra Regno Unito e Unione Europea

A Bruxelles si sono incontrati i vertici delle due parti, da un lato Regno Unito e dall’altro Unione Europea, che hanno raggiunto la nuova intesa per rafforzare i rapporti dopo la Brexit. Con una dichiarazione congiunta, che riguarda diversi settori, si fa un passo avanti per riavvicinare il Regno Unito all’Europa.

72 i punti, diverse le macroaree coinvolte:

settore agroalimentare;

energia e ambiente;

accesso ai giovani.

Accordo sul settore agroalimentare

Un primo importante accordo è avvenuto sul cibo e la pesca. Si tratta di un’intesa soprattutto sanitaria, che vuole ricreare un’area comune tra Regno Unito e Unione Europea. L’accordo fa venire meno la necessità di certificati e controlli per gli spostamenti di animali e altri prodotti del settore. La richiesta dell’Europa al Regno Unito è un impegno a rispettare gli standard veterinari e alimentari europei.

Il Regno Unito ha tutte le motivazioni per rientrare in un accordo di scambio, visto che negli ultimi sei anni ha visto l’esportazione agroalimentare verso l’Unione Europea diminuire di un quarto. Il Governo britannico ha infatti stimato che questo accordo, insieme a quello sulle emissioni, possa valere un aumento dello 0,5% del prodotto interno lordo del Paese.

Vantaggi nei quali sarà inclusa anche l’Irlanda del Nord. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore già da marzo 2028. Anche per la pesca è stato confermato l’accesso reciproco alle acque fino al 30 giugno 2038.

Energia e ambiente

Le parti hanno inoltre concordato sul rientro nel sistema di scambio delle quote di emissioni di carbonio. Con la firma viene permesso il riconoscimento reciproco delle quote e l’esenzione dai rispettivi meccanismi di adeguamento del carbonio alla frontiera.

Inoltre questo permetterebbe al Regno Unito di esportare, in futuro, dei prodotti che richiedono emissioni elevate come alluminio e cemento senza tasse aggiuntive.

Giovani, visti ed Erasmus

Tra le tante note positive dei nuovi accordi c’è anche il ritorno del Regno Unito nel programma Erasmus. Dal 2027 Londra infatti tornerà a partecipare a Erasmus+, il programma europeo che permette agli studenti di trascorrere un periodo di studio e formazione in altri Paesi.

Ma per i giovani i vantaggi non si fermano all’ambito degli studi: viene infatti riaperto il discorso dei visti facilitati, molto sentito dopo che con la Brexit è stato difficile per moltissimi continuare a vivere e lavorare nel Regno Unito.

Sono stati pensati nuovi visti speciali che riguarderanno fino a 100.000 persone tra i 18 e i 31 anni inclusi, in entrambe le direzioni, quindi dal Regno Unito all’Unione Europea e viceversa. Avranno la durata di tre anni.