Il manager di Audi Italia Fabrizio Longo è morto a 62 anni: è precipitato da quota 3.000 metri in montagna mentre stava affrontando una via ferrata

Fonte: ANSA Morto Fabrizio Longo, manager di Audi Italia

Il 62enne Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia, è morto in un incidente in montagna. La tragedia è avvenuta nella giornata di sabato 31 agosto. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma dai primi rilievi pare che Longo stesse affrontando in solitaria una via ferrata nell’area dell’Adamello, a circa 3.000 metri di altezza, su Cima Payer, tra il Corno di Lago Scuro e la Punta Pisgana al confine tra le province di Brescia e di Trento. Fabrizio Longo era un amante delle escursioni nella natura e un esperto scalatore. Le indagini cercheranno di determinare se abbia avuto un malore, se ci sia stato un guasto alla via ferrata o se possa avere avuto un momento di disattenzione.

L’incidente

Attorno alle 13:15 la centrale del numero unico per le emergenze ha registrato la richiesta di soccorso fatta da un testimone che ha visto l’alpinista precipitare. Gli operatori del soccorso alpino di Pinzolo sono partiti nel giro di pochi minuti. La zona è stata sorvolata con l’elicottero della protezione civile e il corpo di Fabrizio Longo è stato individuato 200 metri sotto la cima. Un tecnico dell’elisoccorso e i membri dell’equipe sanitaria si sono calati sul posto, ma hanno solo potuto prendere atto della morte dell’alpinista. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalle condizioni del terreno. Il recupero è avvenuto lungo la parete, con il personale di soccorso sospeso su corde. La salma di Fabrizio Longo è stata infine recuperata dall’elicottero della guardia di finanza e trasportata a Carisolo, in provincia di Trento.

Chi era Fabrizio Longo

Il manager era nato nel 1962 a Rimini. La sua è stata una lunga carriera, tutta nel settore dell’automotive. Prima di approdare alla guida di Audi Italia nel 2013, aveva passato quasi 20 anni nel gruppo Fiat, entrandovi all’età di 25 anni e scalando progressivamente le gerarchie. Nel 2002 era diventato responsabile del mercato italiano per Lancia. Lì aveva lavorato gomito a gomito con Luca de Meo, strettissimo collaboratore di Marchionne e oggi amministratore delegato di Renault. Fabrizio Longo era stato anche alla guida della rete commerciale Fiat in Europa, con l’esclusione dell’Italia. Poi, aveva fatto esperienze in Piaggio nel 2005 in veste di direttore commerciale, e successivamente in Toyota (sempre come direttore commerciale) e in Bmw (direttore vendite). Dopo un’esperienza in Hyunday Moto l’ultimo passaggio professionale in Audi Italia nel 2013.

Il cordoglio

La Federazione italiana sport invernali lo ha definito un “grande appassionato di montagna e alpinista molto esperto e attento”. “Un lutto terribile per Federazione”, ha detto il presidente della Fisi Flavio Roda che con Longo ha collaborato per anni. “Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore e allo staff di Audi Italia”.

Hanno espresso cordoglio per Fabrizio Longo anche diversi giornalisti del settore automotive, esponenti del mondo Audi, dai manager ai concessionari sparsi sul territorio, e gruppi di alpinisti.