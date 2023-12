Un altro grande del calcio italiano è pronto ad appendere le scarpette al chiodo. Le parole pronunciate nelle ultime ore sanno di sentenza per Giorgio Chiellini che al 31 dicembre 2023, giorno in cui scadrà il contratto che lo lega agli americani dei Los Angeles FC, dirà basta col calcio giocato per seguire il mondo del pallone da un’altra prospettiva.

E a 39 anni compiuti ad agosto e con quasi 30 anni di storia nel mondo del pallone con 9 Scudetti, un campionato in MLS e lo storico Europeo del 2020 vinto con la fascia di capitano della Nazionale, Chiello si prepara a dire addio, ma tornando in Italia a un anno e mezzo dalla sua ultima volta con la maglia della Juventus.

Chiellini si ritira, l’annuncio

Giorgio Chiellini ha deciso e l’annuncio ufficiale arriva tramite i social. Il 39enne pisano, infatti, al termine della finale di MLS persa dai suoi Los Angeles FC contro i Columbus Crews, ha svelato che quella giocata al Lower.com Field davanti a oltre 20mila spettatori potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia di LA. Certo, c’è da dire che il contratto con la franchigia americana va in scadenza il 31 dicembre e che da qui a quella data nessuna partita è in calendario per la fine della stagione negli States, ma le parole sono sembrate abbastanza chiare.

Su Instagram ha lanciato l’annuncio ufficiale: “Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un cammino unico e indimenticabile. Ma ora è il momento di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti”.

Dopo aver detto addio alla Nazionale nel 2022, pochi mesi prima dei saluti alla Juventus, Chiello è infatti pronto a mettersi alle spalle l’esperienza del campo fatta di 23 stagioni da professionista, di cui 17 con la maglia della Juventus, con cui ha collezionato 561 presenze (3° all time dietro a Del Piero e Buffon) e 36 reti tra il 2005 e il 2022. Il suo palmarès parla di 9 scudetti (consecutivi), 5 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane. A questi si aggiungono poi 117 presenze in Nazionale (5° all time) di cui 22 da capitano, e tra queste, naturalmente, la finale di Euro 2020 al termine della quale ha alzato al cielo di Wembley il trofeo di campioni d’Europa. Ma anche il campionato MLS conquistato nel 2022.

Una lunga storia che volge al termine, a un anno e mezzo dall’arrivo in America ai Los Angeles FC, ma con un ritorno in Italia che sembra farsi sempre più certo.

Futuro nella Juventus? Chiello l’imprenditore

Non è infatti un mistero che al termine dell’esperienza in maglia bianconera Chiellini e la Juventus si siano lasciati con una promessa, con una porta sempre aperta in società per il difensore che ha fatto le fortune del club con compagni di reparto che hanno dato solidità e sicurezza alla Vecchia Signora. Lui, Bonucci e Barzagli, la mitica BBC bianconera, hanno lasciato il segno nella storia, un legame indissolubile che di certo potrà continuare.

Ed ecco che alla notizia dell’addio al calcio si sono rincorse le voci sul futuro che attende Chiello, con una scrivania pronta per lui nel nuovo corso della società bianconera. Per ora sono solo rumors, ma non è escluso che al 31 dicembre qualcosa di reale e concreto possa presentarsi alla porta dell’ex difensore e capitano dell’Italia. Un po’ come successo a Ibrahimovic, che pochi mesi dopo il ritiro dal calcio giocato è diventato senior advisor del Milan con RedBird.

E un po’ come Ibra, Chiellini ha anche spirito imprenditoriale. Amministratore unico della “Market1 Srl“, di cui possiede il 100%, ha anche il 33% della “Mate“, un’agenzia di comunicazione torinese. Con Montolivo ha poi creato la “MMW GG“, srl che si occupa dell’agevolazione su investimenti da parte di figure esterne a singoli gruppi, fisiche o giuridiche. E poi col fratello gemello Claudio, dirigente nella Vecchia Signora, ha una partecipazione al 95% della “Twin Group“, azienda che cura diritti di immagine, pubblicità e visibilità di molti sportivi.