La MotoGP resta in terra asiatica e dopo l’Australia tocca al GP della Thailandia. A Buriram, sull’iconico tracciato del Chang International Circuit importanti punti in palio per la corsa al titolo, con la tappa di Phillip Island che ha portato Martin a prendere ulteriormente le distanze da Francesco Bagnaia, con lo spagnolo ora a 20 punti dall’italiano a tre gare dal termine. Buriram sarà decisiva?

A Buriram per chiudere i conti?

La tripletta di MotoGP lontana dal Vecchio Continente prosegue in Thailandia, dove la corsa al titolo potrebbe subire un’importante svolta. Dopo l’appuntamento di Buriram, infatti, resteranno in programma soltanto due tappe, con 74 punti in palio e ogni passo falso potrebbe essere decisivo. Un messaggio chiaro a Francesco Bagnaia, inseguitore su Jorge Martin, che non può sbagliare più.

Dopo il weekend di Melbourne, infatti, l’italiano vuole tornare a essere vincente, per non concedere più regali allo spagnolo e per arrivare a Valencia per giocarsela fino alla fine.“Purtroppo, la settimana scorsa a Phillip Island ci è mancato qualcosa per poter lottare per la vittoria, ma sapevamo che su quella pista non sarebbe stato facile. Il Chang International Circuit è sulla carta un tracciato dove possiamo sfruttare bene il nostro potenziale” ha detto Bagnaia.

E l’italiano due volte iridato MotoGP sa che tutte le variabili saranno decisive: “Sarà anche importante riuscire a lavorare bene ed essere veloci fin da subito, soprattutto visto anche il meteo imprevedibile che potrebbe ridurre il tempo disponibile per la messa a punto. Faremo del nostro meglio e cercheremo di ottenere il massimo come sempre”.

MotoGP Thailandia, dove seguirla

Come ogni anno in pista ci sarà il team di Sky, col commento di prove, qualifiche, Sprint Race e gara in diretta dal paddock delle due ruote a Buriram.

L’intero fine settimana sarà quindi visibile sul canale 208 (Sky Sport MotoGP), ma anche in streaming su NOW. Come sempre la telecronaca è affidata a Guido Meda, con commento tecnico di Mauro Sanchini e approfondimenti di tutto il comparto Motori. Dal venerdì alla domenica, infatti, il canale 208 sarà ricco per gli appassionati delle due ruote che potranno godersi lo spettacolo in pista.

Di seguito tutti gli orari del weekend che, oltre alla MotoGP, vedrà come sempre scendere in pista anche i giovani di Moto2 e Moto3.

Venerdì 25 ottobre

Ore 4.00–4.35: Moto3 – prove libere 1

Ore 4.50-5.30: Moto2 – prove libere 1

Ore 5.45-6.30: MotoGP – prove libere 1

Ore 8.15-8.50: Moto3 – prove libere 2

Ore 9.05-9-45: Moto2 – prove libere 2

Ore 10-11: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 26 ottobre

Ore 3.40-4.10: Moto3 – prove libere 3

Ore 4.25-4.55: Moto2 – prove libere 3

Ore 5.10-5.40: MotoGP – prove libere 2

Ore 5.50-6.30: MotoGP – qualifiche

Ore 7.50-8.30: Moto3 – qualifiche

Ore 8.45-9.25: Moto2 – qualifiche

Ore 10: MotoGP – Sprint Race

Domenica 27 ottobre

Ore 4.40-4.50: MotoGP – warm up

Ore 6: Moto3 – gara

Ore 7.15.15: Moto2 – gara

Ore 9: MotoGP – gara