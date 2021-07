Aziende multiservizi: come ricevere richieste di preventivo da nuovi clienti

editato in: da

Un’azienda multiservizi come tutte le imprese ha bisogno di una solida presenza online per farsi conoscere e trovare nuovi clienti. Anche per questa tipologia di attività, che offrono servizi variegati dalle pulizie in ambito domestico o di uffici, sanificazioni, giardinaggio e manutenzione è importante definire una strategia di marketing che permetta di intercettare l’interesse degli utenti e trasformali in clienti. Aumentare il numero dei contatti è oggi ancora più facile grazie a Internet, che consente di utilizzare diverse strategie per farsi trovare online.

Prima di tutto, sarà bene creare una scheda Google MyBusiness che deve essere sempre aggiornata con una descrizione dettagliata dei servizi offerti, orari di apertura, contatti dell’azienda e zona in cui è operativa. Si potrà anche optare per creare un sito web che funga da vetrina e permetta di raccogliere i contatti dei potenziali clienti, oppure affidarsi a servizi come Pagine Gialle Casa, che permettono di ricevere richieste di preventivo direttamente online. Tra gli strumenti da implementare nella strategia di marketing, anche le pagine aziendali sui social network, che consentono di farsi trovare facilmente e sfruttare il passaparola digitale tra i clienti.

Aziende multiservizi: perché ricevere richieste di preventivo

Uno degli aspetti più importanti da tenere in conto quando si vuole incrementare il numero di prenotazioni di un’azienda multiservizi è sicuramente la possibilità di ricevere richieste di preventivo online. Permettere agli utenti di inviare una richiesta per ricevere un preventivo personalizzato rappresenta un grande vantaggio, perché crea un canale di comunicazione diretto con i clienti, sia nuovi che fidelizzati.

Le abitudini dei consumatori negli ultimi anni sono cambiate e sempre più persone si affidano alle ricerche online per trovare i servizi di cui hanno bisogno nella propria zona. Un utente che può richiedere un preventivo facilmente, si sentirà ascoltato dall’azienda e ne apprezzerà la trasparenza e la semplicità nelle comunicazioni, premiandone la disponibilità. Intercettare chi effettua queste ricerche significa quindi aumentare la possibilità di nuove prenotazioni e far crescere il proprio business.

Per differenziarsi dai propri competitor, offrire servizi aggiuntivi come l’invio di preventivi personalizzati permette a un’azienda multiservizi di essere più competitiva e di raggiungere più facilmente la conversione desiderata.

Aziende multiservizi: come ricevere richieste di preventivo

Compresa l’importanza di offrire la possibilità di ricevere richieste di preventivo online, ogni azienda multiservizi potrà organizzarsi per attivare il servizio per i propri clienti. Una delle strade percorribili è l’apertura di un sito web aziendale che integri un form di contatto destinato ai soli preventivi. Ad esempio, l’utente potrà inserire il tipo di servizio di cui ha bisogno e richiederne il prezzo, così da poterlo valutare ed eventualmente prenotare. Non sempre però questa è una strada che vale la pena percorrere: un sito web che non sia ben posizionato, anche nell’ottica della local SEO, sarà poco visibile online e riceverà poche richieste di preventivi. Il costo di investimento sul sito non sarà quindi ripagato con il numero di prenotazioni sperate.

Un’altra soluzione è affidarsi a un network ben posizionato e conosciuto, che permetta all’azienda multiservizi di farsi trovare online facilmente. Ad esempio, scegliendo di aprire una scheda Pagine Gialle Casa e valutare uno dei pacchetti tra Base, Maxi e Top: a partire da 30 euro all’anno più IVA l’azienda entrerà a far parte di un network affidabile e ampio, con la presenza anche sul portale PgCasa e soprattutto potrà usufruire del servizio Preventivi, che permette di ricevere richieste di preventivo dagli utenti. L’azienda sarà avvisata via email o SMS a ogni nuova richiesta e potrà decidere di prenderla in carico e inviare un preventivo personalizzato, oppure no. Affidarsi a un grande network come Pagine Gialle Casa garantisce la massima visibilità e la possibilità di aumentare il numero di clienti con un minimo investimento.