Affitti a Lisbona, +8,1% rispetto a luglio 2023

Fonte: 123RF Cercare casa in affitto a Lisbona, la guida

Il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, ha descritto il problema abitativo come “la più grande crisi della nostra generazione”. Una valutazione che, numeri alla mano, riflette fedelmente la realtà attuale del mercato degli affitti in Europa e, in particolare, a Lisbona. Nella capitale portoghese a luglio 2024 il prezzo medio al mq per l’affitto è di 22 euro al mq, in aumento dell’8,1% rispetto a luglio 2023. Certo, siamo lontani dai prezzi di Dublino e Amsterdam, tuttavia siamo nello stesso range di prezzo degli affitti di Milano e con una sostanziale differenza: lo stipendio medio in Portogallo è tra i più bassi d’Europa, non raggiunge infatti i 20mila euro annui.

Caro affitti a Lisbona: le cause

Ma come è possibile che a Lisbona ci sia un divario così profondo tra il costo degli alloggi e la retribuzione media? I principali fattori che hanno contribuito a questa situazione (a partire dal 2012 ovvero successivamente alla crisi del debito sovrano nell’area Euro) sono stati: il raddoppio dei flussi turistici, la conversione degli appartamenti in bed and breakfast, le esenzioni fiscali per nomadi digitali e pensionati stranieri ma soprattutto gli effetti collaterali dei “visti d’oro”, il dispositivo attraverso il quale cittadini stranieri extra Ue ottenevano la residenza comprando casa a Lisbona a fronte di un investimento minino di 350mila euro.

La bolla speculativa degli appartamenti di lusso a Lisbona

Se da una parte questi incentivi hanno risollevato l’economia portoghese, dall’altra hanno portato alla formazione della bolla speculativa degli appartamenti destinati alla nuova ondata di residenti attratti dal clima mite del Portogallo: il costo degli alloggi a Lisbona si è quindi progressivamente adattato al portafoglio dei nuovi residenti, mentre la progressiva carenza di alloggi a basso prezzo ha aggravato la situazione per i cittadini. A luglio 2023 Lisbona è stata la prima città in Europa per aumento del costo dell’affitto di un monolocale, da 670 a 1.130 euro, un incremento del 70,3% e, nel primo semestre 2024, la terza città al mondo per aumento del costo degli appartamenti di lusso (+7,5%) dopo due fuoriclasse come Dubai (+12,1%) e Bangkok (+9%).

Lisbona e il problema abitativo: la strategia del governo

Per arginare questa crisi il governo portoghese con la manovra di fine anno taglierà le tasse sulla costruzione di nuove case e renderà disponibili più terreni per costruire appartamenti a prezzi accessibili. Inoltre l’esecutivo prevede di fornire al mercato “migliaia di proprietà statali da trasformare in alloggi a prezzi accessibili”, come dichiarato da Miguel Pinto Luz ministro delle infrastrutture del governo di centrodestra del primo ministro Luís Montenegro.

Affitti economici a Lisbona: dove trovarli

Ma quindi quali sono le zone di Lisbona più economiche per cercare casa? Vediamole senza tralasciare i quartieri più ambiti per vivere a Lisbona in affitto. Come per tutte le altre grandi città europee l’unica soluzione per trovare affitti economici è quella di guardare alla periferia e ai comuni confinanti, nel caso di Lisbona una soluzione ideale è rappresentata da Amadora, città che sorge nella periferia ovest, dista solo 10 km dal centro di Lisbona e con quest’ultima condivide metropolitana e trasporti urbani di superficie. Il prezzo medio mensile per un monolocale ad Amadora è di 508 euro. Rimanendo sempre nell’area metropolitana un’altra scelta economica per cercare casa in affitto a Lisbona è rappresentata dalla periferia nord, dove si trova Odivelas. Siamo sempre a 10 km dal centro di Lisbona, qui è possibile beneficiare del prezzo medio più basso di tutta la regione urbana di Lisbona: 462 euro per un monolocale.

I quartieri più economici per l’affitto vicino al centro di Lisbona

Entriamo ora nella città, il quartiere di Lisbona dove è più probabile trovare appartamenti economici per l’affitto è Benfica, nella periferia nord-ovest. Benfica è quartiere residenziale che confina con il polmone verde di Lisbona il parco forestale Monsanto, tuttavia non è isolato dalla città ed è provvisto di servizi, negozi e scuole. I prezzi per un monolocale nel quartiere Benfica partono, in media, da 620 euro al mese. Degno di nota è anche Anjos, quartiere tra i più multietnici della città poco lontano dal centro turistico ma con prezzi molto più economici e per questo molto ricercato da studenti e giovani professionisti, il prezzo per l‘affitto di un monolocale ad Anjos scende difficilmente sotto gli 800 euro.

Vivere a Lisbona, quanto costa l’affitto nel centro storico

Infine andiamo a scoprire il prezzo per vivere in affitto nel cuore storico di Lisbona, il quartiere Alfama, un labirinto di stradine che si diramano in ripide salite dove hanno sede alcuni dei principali edifici storici di Lisbona tra cui il principale luogo di culto della città, la cattedrale Sé de Lisboa. Il costo medio per prendere un monolocale in affitto all’Alfama è di 955 euro.