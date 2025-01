Affitti a Vienna: 658 euro di media, ecco i segreti del sistema abitativo che batte il caro-vita

Ogni anno 6 mila nuovi appartamenti a canone agevolato: come funziona la richiesta di housing sociale a Vienna per i cittadini europei

Fonte: Envato - FormatLab Affitti a Vienna: i segreti del modello che permette di tenere i prezzi bassi

In Europa, tra il 2010 e il 2023, il costo degli affitti è cresciuto in media del 23% secondo l’ultimo report Eurostat che, tra le cause del rialzo, al primo posto indica il boom degli affitti a breve termine che hanno tolto dal mercato case e appartamenti soprattutto nei centri storici delle città europee. Ma non è solo questo. Tra le cause del caro affitti c’è anche il raffreddamento della domanda di mutui “strozzata” dagli alti tassi di interesse sui prestiti in seguito alle politiche monetarie restrittive adottate dalla BCE per contrastare l’inflazione che hanno comportato un aumento delle rate per i mutui a tasso variabile e reso meno convenienti i mutui a tasso fisso, scoraggiando i cittadini dal comprare casa.

Risultato? Un boom di richieste per l’affitto a fronte di una scarsità di alloggi: il mix perfetto per far schizzare i prezzi verso l’alto. A guidare questa impennata è l’Estonia, dove i prezzi sono aumentati addirittura del +217%, seguita da Ungheria (+185%), Lituania (+162%), Lettonia (+135%), Repubblica Ceca (+123%) e Austria (+111%). Tra questi Paesi, l’Austria si distingue per l’alto tasso di cittadini non proprietari di casa; un primato, condiviso con la Germania, che rende particolarmente critico il problema del caro affitti.

Case in affitto a Vienna, come funziona il sistema di edilizia sovvenzionata

Tuttavia, l’Austria era pronta ad affrontare questa sfida grazie al “modello Vienna”, un sistema abitativo di successo che sopravvive da oltre un secolo. Negli ultimi due anni, come riportato dal Guardian, questo modello ha attirato almeno quattro delegazioni di leader politici californiani interessati a scoprire i segreti delle politiche abitative della città austriaca, al fine di fronteggiare l’aumento della popolazione di senzatetto californiani, la più numerosa degli Stati Uniti. Eppure, i segreti del social housing di Vienna, che permette a oltre il 50% dei cittadini di vivere in appartamenti con affitti calmierati, sono pochi e si possono riassumere in due parole: pianificazione e contributi fiscali.

La città di Vienna, infatti, realizza ogni anno circa 6mila nuovi alloggi sovvenzionati, per rispondere alla crescente domanda di abitazioni comune a molte città europee. Questo sistema di housing sociale si regge in gran parte su un’imposta per la promozione abitativa, essa è prelevata dai redditi dei lavoratori dipendenti ed è pari a circa l’1% dello stipendio lordo. Grazie a questo modello di prelievo fiscale la città di Mozart può vantare prezzi per l’affitto decisamente economici nonostante i forti rincari, parliamo di una media del costo dell’affitto di 658 euro a fronte di un reddito medio tra i più alti d’Europa, pari a 31.443 euro annui.

Zone di Vienna: dove trovare affitti economici

Vienna è suddivisa in 23 distretti, il più esclusivo è Innere Stadt il cuore di Vienna dove l’affitto medio per un appartamento da 70 mq è di appena 1.160 euro, il costo medio più alto tra tutti i quartieri della città. A titolo di confronto, a Milano, a parità di zona, un appartamento di quella metratura costa in media 2.170 euro. Per trovare alloggi più economici basta spostarsi di poco verso ovest lungo la linea principale della metropolitana, fino a Mariahilfer Straße, il corso dello shopping viennese, dove, appartamenti da 70 mq hanno un costo medio di affitto di 834 euro. Se siete giovani professionisti o studenti in cerca di una casa in affitto a Vienna, tra le migliori opzioni ci sono i quartieri di Neubau e Museum Quartier, nella parte ovest del centro città, che formano uno dei distretti culturali più grandi al mondo. Qui un appartamento di tre stanze costa in media 1.033 euro al mese. Molto convenienti, inoltre, sono i prezzi delle case nei quartieri attorno al Wiener Prater, il celebre parco pubblico di Vienna, a est del centro. Per un appartamento di 70 mq nei dintorni del Prater il prezzo si aggira intorno ai 724 euro al mese.

Affitto agevolato a Vienna: i requisiti per i cittadini europei

Per quanto riguarda l’affitto agevolato a Vienna, i cittadini europei hanno l’opportunità di accedere agli appartamenti a canone agevolato a patto di rispettare alcune condizioni: la residenza a Vienna da almeno due anni consecutivi e un reddito annuo netto che rientri nei limiti stabiliti per il 2025, ossia 59.320 euro per una persona sola e 88.400 euro per una coppia.