Piumini maschili per il freddo in arrivo, ecco i trend della stagione

L’inverno 2024/25 conferma il piumino come protagonista assoluto del guardaroba maschile, grazie alla sua capacità di unire funzionalità, calore e stile. I migliori brand del lusso, da Moorer a Moncler, offrono capi che combinano materiali pregiati, innovazioni tecniche e un design ricercato. Le tendenze di quest’anno puntano su tagli minimalisti, tonalità neutre e dettagli sofisticati, senza trascurare l’attenzione alla sostenibilità, con l’uso di tessuti riciclati e tecnologie eco-friendly. Dal look urbano di C.P. Company alla raffinatezza di Herno, i piumini di questa stagione soddisfano ogni esigenza, trasformandosi in capi iconici per affrontare il freddo con eleganza e praticità.