Met Gala, i best look maschili per l’evento for him

Met Gala, i best look maschili per l'evento

Il tema dell’evento di quest’anno al Metropolitan Museum di New York, Superfine: Tailoring Black Style, ha celebrato il dandysmo reinterpretandolo con accenti boyish anche nei beauty look. Sulla celebre scalinata del Met, gli uomini hanno catturato l’attenzione con un grooming impeccabile, dando prova di una cura della persona mai vista prima. Il 2025 verrà ricordato come l’anno in cui i protagonisti maschili del Met Gala hanno davvero conquistato la scena.