Gli accessori essenziali del fashion business per il 2025: comfort, eleganza e innovazione

Nel mondo del business moderno, l’accessorio non è solo un dettaglio ma un’estensione della personalità e del ruolo professionale. La primavera-estate 2025 porta con sé nuove tendenze per l’uomo d’affari, che punta a distinguersi non solo per il completo, ma anche per gli accessori che ne completano l’immagine, mantenendo comfort e praticità al centro della scelta. Vediamo le novità che, secondo le ultime passerelle di brand come Prada, Louis Vuitton e Hermès, segneranno i look del businessman metropolitano.