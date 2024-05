Più elegante di una t-shirt, meno formale della camicia: in estate regna la polo

Immortale, inconfondibile, popolare: la maglia polo è diventata un’icona dell’abbigliamento maschile. Dopo aver conquistato i campi sportivi più prestigiosi, si è affermata come un capo emblematico dell’eleganza francese, ha raggiunto le strade cittadine e le passerelle, che anche in questa stagione hanno confermato il suo ritorno in grande stile. Casual ed elegante, adatta a ogni età e occasione, è giusta sia in piena estate, durante il periodo più caldo, sia per un cocktail serale, quando fa più fresco. È il perfetto connubio tra una t-shirt e una camicia. Incornicia il viso con il suo colletto, ma grazie alle maniche corte lascia liberi nei movimenti. Indossata sotto a un blazer abbinata ai mocassini per un appuntamento in ufficio o con un paio di jeans e sneaker ai piedi per un weekend fuori porta: la polo è perfetta sia nei momenti più formali sia in quelli sportivi. I modelli proposti sono tutti rigorosamente in cotone con fit non troppo aderenti che giocano con tonalità pastello e colori più vivaci per look adatti a esprimere ogni personalità. Ecco quali scegliere.