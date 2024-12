Life is better in bigger: con Versace stile, cultura e unicità in un accessorio iconico

Gli occhiali da sole Biggie non sono semplicemente un accessorio, ma una dichiarazione. Ispirati alla leggendaria figura di Notorious B.I.G., simbolo di lusso, ribellione e stile, i Biggie incarnano il perfetto equilibrio tra streetwear e alta moda.

Fonte: Ufficio stampa Versace Versace Medusa Biggie indossati da Alexandre Sarr

Un tributo alla cultura hip-hop e all’eleganza Versace. Lanciati per celebrare l’impatto che il rapper ha avuto su musica e moda, i Biggie portano con sé il DNA inconfondibile di Versace. Caratterizzati dalla Medusa dorata, simbolo della casa di moda, e da lenti audaci che catturano ogni sguardo, questi occhiali rappresentano un invito ad abbracciare la propria unicità e a far parte di una community di innovatori e trendsetter.

Donatella Versace stessa celebra questa visione: «Da Notorious B.I.G. ai talenti straordinari di oggi, la comunità Biggie incarna ribellione, innovazione e il vero spirito Versace.»

Una nuova generazione di icone

Per rappresentare la Biggie Community, Versace ha scelto due stelle nascenti: Sabrina Carpenter, cantante nominata ai Grammy, e Alexandre Sarr, promessa dell’NBA. La loro energia, determinazione e talento incarnano perfettamente l’attitudine dei Biggie: audace, innovativa e senza tempo.

In una serie di ritratti firmati dalla fotografa Rosie Marks, Sabrina e Alexandre indossano con orgoglio i nuovi modelli Biggie, che non solo riflettono i loro sogni e la loro individualità, ma amplificano anche la loro visione creativa.

Fonte: Ufficio stampa Versace

Dichiara Sabrina Carpenter: «Adoro i Biggie, sono il mio accessorio irrinunciabile per qualsiasi occasione. Non sono solo occhiali da sole, ma un simbolo, e sono orgogliosa di far parte di questa straordinaria community.»

Alexandre aggiunge: «I Biggie sono un’icona che tutti possono indossare. Li ho visti sui miei compagni di squadra dell’NBA, sugli amici che ho incontrato in giro per il mondo e persino sui ragazzi che giocano a basket nei cortili. Sono l’accessorio perfetto per chi vuole vivere la vita al massimo.»

Fonte: Ufficio stampa Versace

Guardare la vita con occhi nuovi

Indossare i Biggie significa accettare l’inaspettato, esplorare nuovi orizzonti e celebrare la propria individualità, sempre con la consapevolezza di appartenere a una comunità globale. È uno stile che non teme di essere audace e un simbolo della fusione tra musica, moda e creatività.

I Biggie non sono solo occhiali: sono uno stile di vita. Un invito a guardare il mondo attraverso una prospettiva unica, dove ogni giorno si può trovare qualcosa di straordinario da vedere, sentire e vivere.