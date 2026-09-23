Secondo l'Anief chi ha oltre dieci anni di supplenze può rivendicare fino a 50.000 euro tra scatti, ferie e risarcimenti: voci da verificare

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Recupero arretrati supplenti scuola.

Chi ha trascorso molti anni lavorando nella scuola con contratti a tempo determinato potrebbe aver diritto a una serie di trattamenti economici da recuperare. Secondo una recente analisi dell’Anief, supplenti e insegnanti precari che hanno accumulato oltre dieci anni di servizio con assegnazioni a termine potrebbero arrivare a rivendicare fino a 50mila euro tra differenze retributive, somme non riconosciute e risarcimenti.

Quali somme possono spettare ai precari della scuola

I 50mila euro non rappresentano un importo spettante automaticamente a tutti i precari, né una somma che lo Stato riconosce d’ufficio alla fine del periodo di supplenza. Si tratta di una stima riferita ai casi più significativi e alla possibile somma di diverse voci economiche. Il possibile credito economico non deriva da una sola voce, ma è il risultato delle diverse differenze tra quanto riconosciuto al lavoratore precario e quanto avrebbe potuto spettargli considerando incarichi, retribuzioni percepite, periodi di servizio e termini di prescrizione.

Tra gli elementi da considerare e che compongono questa stima, figurano:

i mancati scatti di anzianità e gli aumenti stipendiali legati agli anni di servizio che i dipendenti di ruolo percepiscono regolarmente ma che ai supplenti vengono spesso riconosciuti solo in parte o azzerati al rinnovo di ogni contratto;

e gli legati agli anni di servizio che i dipendenti di ruolo percepiscono regolarmente ma che ai supplenti vengono spesso riconosciuti solo in parte o azzerati al rinnovo di ogni contratto; le ferie non godute e mai monetizzate al termine delle supplenze brevi;

e mai monetizzate al termine delle supplenze brevi; le indennità specifiche previste dai contratti collettivi, come la retribuzione professionale docente per i professori o il compenso individuale accessorio per il personale Ata.

Negli ultimi anni, inoltre, diverse pronunce giudiziarie hanno aperto alla possibilità di recuperare le somme riconosciute con la Carta del docente, in un primo momento esclusi dal personale a tempo determinato ma poi estese. Di conseguenza, chi ne avrebbe avuto diritto ma non le ha ricevute può presentare ricorso per riscuoterle.

Come recuperarle

Con la sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025, la Corte di Cassazione (sezione lavoro) ha specificato che l’accesso al ruolo non cancella automaticamente ciò che può essere accaduto durante gli anni precedenti. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, quindi, può richiedere uno o più risarcimenti per eventuali abusi subiti in passato e ha comunque diritto di verificare se esistano pretese economiche relative al precedente periodo di precariato.

Il primo passo per un precario della scuola che ritiene di avere maturato somme non riconosciute consiste nel ricostruire tutta la propria storia lavorativa. Servono, in particolare:

i contratti di supplenza;

i cedolini paga;

la documentazione relativa ai periodi di servizio;

le informazioni sulla successiva immissione in ruolo, quando necessario.

Per sapere quanto è realmente possibile recuperare occorre partire dalla propria storia contrattuale e verificare, voce per voce, quali pretese siano ancora esercitabili e quali siano invece eventualmente prescritte. A partire da questi documenti è possibile verificare le principali voci potenzialmente rivendicabili, ovvero:

progressione economica;

eventuali differenze retributive;

Carta del docente;

compensi accessori;

ferie e possibile risarcimento per la reiterazione dei contratti a termine.

Nel caso in cui emergano i presupposti, la richiesta può sfociare in un contenzioso giudiziario, rimandando al giudice la decisione finale. Il lavoratore può rivolgersi a un sindacato con assistenza legale, a un avvocato specializzato in diritto del lavoro oppure a un professionista che possa esaminare la documentazione e valutare la prescrizione.