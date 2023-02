Stellantis fa il pieno di utili e non dimentica azionisti e dipendenti

Fonte: ANSA Stabilimento Stellantis in Italia

Una super cedola ed un generoso piano di buyback per i suoi azionisti e un bonus per i dipendenti, a fronte di risultati record realizzati nell’esercizio 2022. Stellantis, la società di diritto olandese nata dalla fusione fra Fiat e Peugeot, ha pensato proprio a tutti, in linea con quanto delineato dal piano strategico Dare Forward 2030. Con il pilastro “Etica” dedicato ai dipendenti, ai clienti e all’ambiente, infatti, il piano pone Stellantis alla guida della concorrenza offrendo una libertà di mobilità all’avanguardia.

Risultati 2022 record

Il Gruppo ha chiuso il 2022 con ricavi netti pari a 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18% rispetto al 2021 e con un utile netto pari a 16,8 miliardi di euro, in aumento del 26%. Il risultato operativo rettificato di 23,3 miliardi di euro, è in crescita del 29%.

Il flusso di cassa industriale netto è di 10,8 miliardi di euro, in aumento del 78%, coerente con l’obiettivo 2030 di superare i 20 miliardi di euro. I benefici netti di cassa sono pari a 7,1 miliardi di euro dalle sinergie frutto della fusione con Fca-Psa, in anticipo di oltre due anni rispetto all’obiettivo di 5 miliardi di euro su base annua.

Un ricco bonus per l’impegno dei dipendenti in un anno difficile

Stellantis ha annunciato oggi che quest’anno distribuirà un bonus record di 2 miliardi di euro ai dipendenti di tutto il mondo – pari ad un valore medio complessivo di 1879 euro a seconda del contratto – come riconoscimento del loro contributo ai risultati finanziari del 2022 e ai traguardi raggiunti dall’Azienda sia a livello globale che locale.

“Grazie ai risultati record ottenuti da Stellantis nel 2022, distribuiremo ai nostri dipendenti in tutto il mondo oltre 2 miliardi di euro in partecipazione agli utili e bonus variabili”, ha annunciato il Ceo Carlos Tavares, , spiegando nn che “si tratta di 200 milioni in più rispetto allo scorso anno ed è un giusto riconoscimento per il contributo di tutti i dipendenti di Stellantis alla crescita di Stellantis in un contesto economico molto impegnativo”.

“Quando l’azienda va bene, tutti i dipendenti vanno bene: è questo il fondamento della nostra cultura del pagamento per performance”. ha concluso.

La maxi cedola per gli azionisti (e non solo…)

Grazie a questi risultati, il CdA di Stellantis ha deciso di proporre un dividendo ordinario di 4,2 miliardi di euro corrispondente ad una maxi cedola di 1,34 euro per azione, previa approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti. Il calendario previsto per NYSE, Euronext Milano ed Euronext Parigi prevede lo stacco della cedola il 24 aprile 2023, con data di registrazione entro il 25 aprile 2023 e data di pagamento il 4 maggio 2023.

Il CdA ha inoltre approvato un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 1,5 miliardi di euro, da eseguire sul mercato allo scopo di annullare le azioni ordinarie acquisite attraverso il programma di riacquisto di azioni. L’opportunità di avviare il programma di riacquisto deriva dalla significativa generazione di flussi di cassa e dalla solidità del bilancio della società, che consentono alla società di garantire un’adeguata liquidità per gestire un’ampia varietà di contesti economici e di mercato, facilitando al contempo un interessante ritorno di capitale per gli azionisti.