Aperte le candidature per il concorso in magistratura. Non è prevista la preselezione: si passa direttamente da tre scritti e da un orale con test psico-attitudinali

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Concorso magistrati ordinari 2026.

Il ministero della Giustizia ha indetto un concorso per 300 posti da magistrato ordinario. Il bando è stato pubblicato il 10 novembre nella Gazzetta Ufficiale n. 87, 4ª serie speciale. Si annuncia, inoltre, che il numero finale delle nomine potrà salire ai sensi del D.Lgs. 160/2006, nei limiti delle regole sulle assunzioni nella pubblica amministrazione.

La domanda può essere inviata solo online sul sito del ministero della Giustizia, nella sezione “Concorsi”. L’accesso richiede SPID di secondo livello, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. La procedura è aperta dalle 12:00 del 10 novembre alle 12:00 del 10 dicembre 2026.

Nuovo concorso per magistrati ordinari: 300 posti

Il ministro della Giustizia ha indetto con decreto del 5 novembre 2026 un concorso per esami per la copertura di 300 posti di magistrato ordinario. Il bando è stato pubblicato il 10 novembre nella Gazzetta Ufficiale n. 87, 4ª serie speciale (concorsi ed esami).

Il numero delle nomine potrà aumentare ai sensi del D.Lgs. 160/2006, nei limiti e nei tempi consentiti dalle norme sulle assunzioni nella pubblica amministrazione.

Chi può fare domanda: i requisiti

Per poter partecipare al concorso per magistrati ordinari bisogna rispettare determinati requisiti. Il requisito di base è la laurea in giurisprudenza di almeno quattro anni.

Altri requisiti generali per il candidato:

essere cittadino italiano;

godere dei diritti civili;

avere condotta incensurabile;

essere fisicamente idoneo all’impiego;

essere in regola con gli obblighi del servizio di leva.

Attenzione: non devono essersi verificate quattro precedenti dichiarazioni di non idoneità nel concorso per esami in magistratura.

L’accesso non è riservato ai neolaureati. Sono ammessi anche:

abilitati alla professione forense;

magistrati onorari con almeno sei anni di funzioni;

docenti universitari di materie giuridiche;

magistrati amministrativi e contabili;

procuratori dello Stato;

dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale o area direttiva e almeno cinque anni di anzianità.

Attenzione: sono equipollenti anche il diploma delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, una specializzazione giuridica biennale e il tirocinio presso gli uffici giudiziari o l’Avvocatura dello Stato di 18 mesi.

Come fare domanda

La domanda si presenta solo online sul sito del ministero della Giustizia (giustizia.it), nella sezione Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni. Serve l’accesso con SPID di secondo livello, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. La procedura è attiva dalle 12:00 del 10 novembre alle 12:00 del 10 dicembre 2026.

È inoltre richiesto il versamento di un contributo di 50 euro tramite PagoPA, non rimborsabile. Il sistema permette di inviare la domanda solo dopo aver visualizzato la ricevuta del pagamento. Una volta inviata, arriva via e-mail la domanda con un codice identificativo e un codice a barre, da stampare, conservare e mostrare alle prove scritte.

Le prove: come funzionano scritto e orale

Non ci sarà un test preselettivo. Ci saranno invece una prova scritta e l’orale. Le materie sulle quali prepararsi sono:

Diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

Procedura civile;

Diritto penale;

Procedura penale;

Diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

Diritto commerciale e diritto della crisi e dell’insolvenza;

Diritto del lavoro e della previdenza sociale;

Diritto dell’Unione Europea;

Diritto internazionale pubblico e privato;

Elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario.

La prova scritta consiste in tre elaborati di Diritto civile, penale e amministrativo, da svolgere in otto ore. Lo scritto si terrà dal 21 al 25 giugno 2027, con il calendario delle sedi nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2027.

Gli ammessi all’orale, cioè chi ha preso almeno 12/20 in ciascun elaborato, affrontano prima i test psico-attitudinali. L’orale richiede, oltre alla conoscenza delle materie sopra elencate, anche un colloquio in una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Per l’idoneità è richiesto almeno 6/10 in ogni materia orale, la sufficienza nella lingua, l’idoneità psico-attitudinale e un totale nelle due prove di almeno 108 punti.