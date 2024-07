Come prepararsi in anticipo al Prime Day Amazon di luglio

Tutto pronto per il nuovo Prime Day, l'evento Amazon con migliaia di prodotti in sconto e offerte imperdibili. Come arrivare prima alle offerte e agli sconti

Fonte: iStock Come prepararsi in anticipo al Prime Day Amazon

Tutto pronto per il nuovo Prime Day, l’evento Amazon con migliaia di prodotti in sconto e offerte imperdibili. Forse non tutti sanno che è possibile prepararsi all’arrivo del Prime Day, approfittare subito di notevoli vantaggi e arrivare prima alle offerte. Tra le varie funzionalità, i clienti Amazon hanno la possibilità di ricevere consigli personalizzati sui prodotti, impostare notifiche e promemoria sulle offerte e usufruire di opzioni di consegna e pagamento vantaggiose. Ma le opzioni per risparmiare e i modi per sfruttare al meglio i vantaggi del Prime Day sono diversi.

Vediamo quando e come si svolge l’Amazon Prime Day quest’anno e come fare per arrivare prima alle offerte.

Prime Day Amazon 2024: le date

Per chi ancora non lo sapesse, il Prime Day è l’evento di due giorni di Amazon riservato esclusivamente ai clienti Prime, con tantissime offerte incredibili su elettronica, prodotti per casa, cucina e molto altro.

Con Prime si ha diritto alle spedizioni veloci illimitate e senza costi aggiuntivi, e anche a film e serie tv, musica e podcast senza pubblicità, giochi e contenuti esclusivi, e persino spazio di archiviazione illimitato per le fotografie e tanto altro. Per trovare le offerte migliori, si può già da ora creare una lista dei desideri con i prodotti che vogliamo acquistare durante il Prime Day.

Il Prime Day prende il via alle 00:01 del 16 luglio e terminerà alle 23:59 del 17 luglio.

Ricordiamo che le offerte sono attive solo per chi ha un abbonamento Amazon Prime. Chi non è ancora cliente Prime, può iscriversi su amazon.it/prime e, se idoneo, iniziare il periodo di uso gratuito per poter così risparmiare grazie al grande evento di offerte, beneficiando di spedizioni veloci e convenienti, senza costi aggiuntivi. Diverse offerte sono già attive.

Come arrivare prima alle offerte di Amazon Prime Day

Ecco qualche consiglio per arrivare prima alle offerte che ci interessano, ed essere sicuri di comprare tutto ciò che vogliamo in occasione del Prime Day, a prezzi super vantaggiosi, con sconti fino al 40%:

impostare notifiche personalizzate sulle offerte: i clienti Prime possono ricevere notifiche sulle offerte personalizzate in base alle proprie ultime ricerche su Amazon.it e ai prodotti visualizzati di recente. È sufficiente visitare la pagina di Prime Day sulla shopping app di Amazon per attivare le notifiche relative alle offerte sfruttare le offerte personalizzate: “Offerte che potrebbero interessarti”, “Offerte per te” e “Offerte relative ai prodotti salvati per dopo” saranno disponibili in occasione di Prime Day 2024. Inoltre, i clienti Prime avranno l’opportunità di scoprire una selezione di prodotti ancora più ampia, con collezioni dedicate tra cui “Prodotti essenziali di uso quotidiano”, “Top Brand”, “Più amati dai clienti”, “Top 100” e “Offerte di tendenza”. Occhio che ci sono anche le “Offerte lampo” che durano solo poche ore, e le “Offerte a meno di 20 euro“ ricevere avvisi di offerte e promemoria tramite Alexa: è possibile utilizzare Alexa per monitorare le offerte sui prodotti presenti nella propria Lista dei desideri, nel Carrello o in Salva per dopo. Basta dire: “Alexa, aggiungi [nome prodotto] al mio carrello” e poi chiedere all’assistente vocale di Amazon di avvisare quando un’offerta è disponibile. Chi non vuole perdere nemmeno un momento di Prime Day può chiedere ad Alexa di ricordare quando inizia l’evento di offerte semplicemente dicendo: “Alexa, imposta un promemoria per Prime Day” approfittare di consegne rapide e convenienti: i clienti Prime possono fare affidamento su Amazon per semplificare la propria vita grazie a consegne rapide e convenienti, in giornata o in un giorno, su milioni di prodotti, oltre alla comodità di poter scegliere l’opzione di consegna più adatta ai propri bisogni durante la stagione estiva. I clienti possono infatti far spedire i propri ordini presso un Amazon Locker per ritirarli in modalità self-service, o un Amazon Counter, punti di ritiro assistiti da personale, disponibili presso i negozi e i rivenditori della zona, tutto senza alcun nessun costo aggiuntivo usare modalità di pagamento vantaggiose: i clienti Prime possono scegliere in fase di acquisto fra un’ampia selezione di opzioni di pagamento tra cui carta di credito, contanti presso un punto vendita autorizzato, addebito diretto sul conto corrente, rateizzazione solo su prodotti cosiddetti “idonei”, Buoni Regalo Amazon.it, Coupon e ora anche Bancomat Pay®, una nuova opzione di pagamento popolare, facile da usare e sicura disponibile per gli acquisti in occasione di Prime Day o per l’iscrizione a Prime.