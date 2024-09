Sciopero Bologna del 20 settembre 2024, bus e tram cancellati: gli orari e le fasce garantite

Venerdì 20 settembre lo sciopero generale dei trasporti riguarda anche Bologna. Disagi in tutta la città per il blocco della rete Tper e Marconi Express

Fonte: ANSA Bus cancellati a Bologna per lo sciopero del 20 settembre

Disagi in arrivo anche a Bologna domani per lo sciopero dei mezzi pubblici nazionale. La rete Tper ha comunicato la sua adesione al blocco. Vediamo nel dettaglio come si svolge lo sciopero nel capoluogo emiliano.

Sciopero mezzi Tper Bologna 20 settembre 2024

Per bus e corriere Tper di Bologna e Ferrara lo sciopero di 24 ore si svolge, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non sono garantiti. Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Per le linee urbane di Imola sono garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara garantite invece solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Marconi Express

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al Marconi Express, il servizio navetta da e per l’aeroporto di Bologna.

Durante lo sciopero è attivo il call-center telefonico 051-290290 per qualunque informazione.

Sciopero Trenitalia 20 settembre 2024

Lo sciopero del 20 settembre è limitato al trasporto pubblico locale e non riguarda invece la rete ferroviaria. I treni Trenitalia, Italo e Trenord dovrebbero quindi circolare regolarmente, con l’eccezione però del personale di SAD e Trentino Trasporti, che ha aderito allo sciopero dei mezzi: questi bus quindi si fermano dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di venerdì 20 settembre 2024.

I treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido e i treni di Trentino Trasporti della linea Trento-Bassano del Grappa possono subire variazioni, cancellazioni e pesanti ritardi.

Sciopero 19 settembre treni e ritardi e cancellazioni causa maltempo

Attenzione però a chi si mette in viaggio oggi giovedì 19 settembre. A causa del maltempo che sta colpendo le regioni del Centro Italia adriatico, e in particolare l’Emilia-Romagna e le Marche, con fiumi esondati e alluvioni in corso, sono numerosi i treni cancellati da Trenitalia o che subiranno variazioni o importanti ritardi. Per una questione di sicurezza, se possibile, il consiglio è di evitare di mettersi in viaggio. Tutte le info in tempo reale le trovate qui.

Occhio anche che il personale di SNCF è fermo da ieri mercoledì 18 fino a oggi giovedì 19 settembre per via di un altro sciopero. I treni della relazione Ventimiglia – Breil – Limone – Cuneo possono subire ritardi, cancellazioni, variazioni o limitazioni di percorso.

Lo sciopero nelle altre città

Ecco le modalità e gli orari dello sciopero nelle principali città: