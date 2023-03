Visitare il Monte Bianco in modo green con l’app di Engineering

Scoprire la montagna in modo green: se ne parla tanto, ma adesso c’è un’app che consente di organizzare viaggi ecosostenibili sulla montagna più alta e rappresentativa d’Europa, il Monte Bianco. La soluzione si chiama EcoMoB, è realizzata da Engineering, e permette di visitare in maniera consapevole l’Espace Mont Blanc, un territorio di montagna transfrontaliero distribuito tra Italia, Francia e Svizzera, fortemente diversificato perché costituito da centri abitati, importanti siti turistici e culturali, e splendide aree naturali da tutelare.

La app EcoMoB non solo permette all’utente di pianificare con semplicità il viaggio, ma suggerisce anche itinerari multimodali (ovvero costituiti da più di un mezzo o servizio) con l’indicazione di quelli da preferire per contenere l’impatto ambientale sul territorio e rendere la visita più green.

“Oggi il digitale – spiega Fabio Momola, Executive Vice President Digitech di Engineering – è uno tra gli strumenti più preziosi che abbiamo per tutelare l’ambiente, perché più efficace in termini di azioni compensative a vantaggio del pianeta. In Engineering mettiamo le nostre competenze tecnologiche a disposizione di progetti che sappiano anche integrare innovazione e sostenibilità. Con la App EcoMoB, nata all’interno di uno degli oltre cento progetti internazionali che stiamo portando avanti con la nostra Direzione Ricerca & Innovazione, puntiamo a proteggere e insieme valorizzare un territorio unico per la sua biodiversità come l’Espace Mont Blanc, così da abilitare e promuovere un turismo consapevole, ecosostenibile e rispettoso del patrimonio naturalistico italiano”.

Multilingue e disponibile per Android e iOS, l’app EcoMoB offre informazioni filtrate per categoria e geolocalizzazione, relative a infrastrutture e mezzi di trasporto disponibili nei tre territori, mostrando percorsi e orari dettagliati.