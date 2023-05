I laghi più grandi del mondo si stanno riducendo drasticamente

Più della metà dei grandi laghi del mondo hanno perso grandi quantità di acqua negli ultimi tre decenni. Secondo un nuovo studio , che si è avvalso delle immagini satellitari per monitorare lo stato di salute dei laghi, la colpa è da attribuire in gran parte al cambiamento climatico e all'uso eccessivo di acqua. Scopri in questa gallery quali sono i laghi più in pericolo nel mondo.