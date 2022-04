“Crypto ma non troppo”: cos’è e come si entra nel Metaverso

Non vi sono barriere né limiti di spazio, non c’è un numero massimo di persone che può ospitare, non ci sono attività che non possano essere svolte. Stiamo parlando del tanto dibattuto Metaverso: scopriamo insieme presente e futuro dei differenti livelli di simulazione, che un giorno potrebbero soddisfare tutti i nostri sensi.

Ma cos’è davvero il Metaverso? Come ci si entra? Cosa si può fare nel Metaverso? In questa puntata di “Crypto ma non troppo“, Donatella Maisto risponde a queste domande per portarci a comprendere questo nuovo “luogo” immersivo, che si configura come un ecosistema economico e segue le logiche di un sistema sociale.