Cisco inaugura un laboratorio per la formazione professionale dei giovani

Il DevNet Learning Lab di Cisco è un laboratorio virtuale nato per acquisire competenze di base e avanzate sulla programmazione ed aperto a studenti dell’ultimo anno di liceo, universitari, persone che lavorano nell’ICT e appassionati. Il laboratorio comprende tre livelli formativi:

Il terzo livello è rappresentato infine dal corso di 8 ore di Cisco DevNet Associate, dedicato ad apprendere le basi della programmazione di interfacce applicative (API) verso le soluzioni di collaboration Webex Teams di Cisco.

L’ultimo di livello di formazione permette l’accesso all’interno della DevNet, la Community di sviluppatori di Cisco, per le attività pratiche e formative supportate anche da tutor, individuali o di gruppo, e per lo sviluppo di progetti in ambito Intelligenza Artificiale e Automazione di rete. “Il pubblico dei programmatori deve diventare sempre più vario e vasto, deve accogliere intelligenze nuove, esperienze, generi diversi per fare sì che il mondo digitale in cui viviamo sia “costruito” in modo più inclusivo“ – ha commentato Luca Lepore, Corporate Affairs Leader di Cisco Italia.