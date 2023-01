Arriva il camion elettronico (e presto pure quello a idrogeno)

Fonte: 123RF Tevva avvia la produzione del primo camion elettrico da 7,5 tonnellate del Regno Unito e nel corso del 2023 presenterà anche una versione elettrica a idrogeno

Il produttore britannico Tevva ha presentato ufficialmente il primo camion 100% elettrico da 7,5 tonnellate prodotto in Inghilterra e destinato alla produzione di serie nel Regno Unito. Il nuovo mezzo elettrico commerciale di Tevva è basato su un telaio robusto di derivazione truck e rappresenterà un punto cardine per l’elettrificazione dei veicoli commerciali in Gran Bretagna.

L’omologazione del primo camion elettrico inglese

Tevva è la prima azienda britannica ad ottenere l’omologazione CE per un camion elettrico da 7,5 tonnellate e prevede di vendere fino a 1.000 unità nel 2023. Per iniziare la produzione in serie, il camion a batterie è stato sottoposto a 30 test di sistema, tra cui la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica secondo gli standard più recenti.

Tevva sta effettivamente testando i prototipi in condizioni reali dal 2019, fornendo una flotta di 15 veicoli a UPS. Le prime unità prodotte in serie presso lo stabilimento di Tilbury, nell’Essex, saranno consegnate in Gran Bretagna a clienti come la Royal Mail, Expect Distribution e Travis Perkins.

La collaborazione con un’azienda italiana per i test

Codognotto Italia ha l’obiettivo di entrare nella distribuzione stradale elettrica di medio raggio grazie a una collaborazione con Tevva Motors Limited. Nel 2022, l’azienda britannica ha consegnato alcuni esemplari del suo camion elettrico per permettere a Codognotto di effettuare una sperimentazione operativa. I veicoli hanno svolto un regolare servizio di trasporto, registrando dati relativi alla distanza percorsa al giorno, ai consumi energetici, alla durata del turno di lavoro e alle velocità medie. Queste informazioni verranno utilizzate per sviluppare un “Codognotto Duty Cycle” per personalizzare i veicoli destinati all’azienda veneta.

Le prestazioni del camion elettrico prodotto da Tevva

Il camion elettrico inglese da 7,5 tonnellate è dotato di una batteria da 105 kWh, che è quasi il doppio di quella utilizzata in un’auto elettrica standard. Questo gli consente di avere un’autonomia fino a 227 chilometri (140 miglia), adatta alle esigenze delle flotte dedicate alle consegne urbane e dell’ultimo miglio.

In futuro anche una versione a idrogeno

Nel 2023 Tevva Motors Limited presenterà una versione elettrica a idrogeno del proprio camion da 7,5 tonnellate. Questa versione avrà un’autonomia fino a 570 chilometri (354 miglia) grazie all’utilizzo di un range-extender a idrogeno.

Secondo quanto riportato dal The Guardian, i camion a idrogeno prodotti da Tevva Motors Limited saranno disponibili in modelli da 12 e 19 tonnellate e la produzione dovrebbe iniziare nel 2024 presso lo stabilimento di Tilbury. Il progetto è sostenuto da vari investitori tra cui la joint venture indiana Bharat Forge.

Camion più sostenibili e su larga scala

Asher Bennett, fondatore e amministratore delegato di Tevva, ha dichiarato: “La nostra missione è rendere i camion sostenibili accessibili su larga scala e crediamo che la nostra tecnologia consentirà al settore dei trasporti e ai governi europei di raggiungere i loro obiettivi net-zero. Abbracciando sia l’idrogeno che le fonti di carburante elettrico, possiamo ripensare il mix energetico nei trasporti, ridurre lo stress sulla nostra rete elettrica e accelerare l’adozione dei camion elettrici.”

La lenta transizione ecologica dei camion

I produttori di camion stanno riscontrando ritardi nell’adattamento alla transizione verso fonti energetiche alternative rispetto ai combustibili fossili rispetto alle case automobilistiche. Le batterie sono ancora troppo pesanti e costose per essere utilizzate su camion che percorrono lunghe distanze, inoltre, l’infrastruttura attuale e i tempi di ricarica non sono idonei per questi veicoli.

Anche se non è la prima azienda a farlo, Tevva si distingue per la produzione di un gran numero di camion elettrici in serie nel Regno Unito. Altri produttori come l’olandese DAF Trucks costruiscono il loro LF Electric da 19 tonnellate presso la loro filiale di Leyland nel Lancashire, ma non raggiungono una produzione annuale così elevata.

In generale, si sta assistendo a una crescente attenzione verso la sostenibilità nell’industria dei trasporti, con molti produttori di camion che lavorano per sviluppare veicoli elettrici e a idrogeno, anche se non è ancora chiaro quale tecnologia diventerà dominante. Mercedes-Benz ha già lanciato un camion elettrico a lungo raggio, l’eActros LongHaul, mentre Tesla ha consegnato i suoi primi Semi alla fine del 2020, cinque anni dopo la presentazione del prototipo da parte di Elon Musk.

Stop alla vendita di nuovi veicoli commerciali pesanti diesel e benzina nel Regno Unito

Il Regno Unito ha fissato l’obiettivo di porre fine alla vendita di nuovi veicoli commerciali pesanti diesel e benzina con un peso compreso tra 3,5 e 26 tonnellate entro il 2034 e per i modelli più pesanti entro il 2040, come parte del suo piano di decarbonizzazione dei trasporti del 2021. Questi obiettivi sono in linea con l’obiettivo legale di 2050 net-zero del Regno Unito.