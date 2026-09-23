Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

123RF Bonus box auto e l'effetto sulle RC auto.

Il bonus box auto non è soltanto una detrazione Irpef per chi acquista o costruisce un nuovo box, ma può rappresentare anche un risparmio sull’assicurazione auto. Chi paga il premio medio più basso, secondo Segugio.it, è proprio chi mette il proprio veicolo in un garage privato.

Da una parte il bonus box auto permette di recuperare il 50% della spesa per la prima casa e il 36% negli altri casi, fino a un massimo di 96.000 euro in 10 quote annuali; dall’altra parte si ottengono assicurazioni auto più snelle grazie alla presenza di un ricovero notturno per il proprio veicolo. Si tratta di un risparmio indiretto rispetto al bonus, ma che può incidere fortemente sulle polizze più care nelle grandi città come Milano, Roma e Napoli.

Quanto conviene il bonus box auto

Il bonus box auto 2026 potrebbe avere una doppia funzione. Infatti, la detrazione Irpef per chi costruisce un nuovo posto auto, ma anche per chi lo acquista direttamente dall’impresa costruttrice, è già di per sé un’agevolazione che copre il 50% della spesa per la prima casa e il 36% della spesa negli altri casi.

Per una spesa massima agevolabile di 96.000 euro si può quindi recuperare dal 36% al 50% in 10 quote annuali. Ci sono però delle condizioni da rispettare, come il vincolo di pertinenza con l’abitazione e il pagamento tramite bonifico parlante.

Attenzione inoltre a sfruttare il bonus nel 2026: anche se per il 2027 la misura viene mantenuta, le percentuali scenderanno rispettivamente al 36% per le prime case e al 30% per le altre situazioni. Meglio fare un investimento ora e ottenere una convenienza maggiore, rispetto a rimandare all’anno prossimo.

L’impatto sull’assicurazione auto: quanto si risparmia

Dove parcheggiare auto e moto non è una scelta da poco: il tipo di sosta pesa direttamente sulle tasche degli automobilisti. Segugio.it, il portale di comparazione dei prodotti assicurativi, ha analizzato i dati del 2026 degli utenti che confrontano le polizze auto.

Da questa analisi emerge che chi dichiara di avere un box privato paga molto meno per l’assicurazione auto.

Sono molti gli italiani che dispongono di un garage privato: parliamo di circa il 58,7% degli utenti, seguito dall’area privata recintata che tocca quota 21,9% e dal parcheggio in strada nel 17,8% dei casi. Il parcheggio pubblico resta una soluzione marginale, sotto il 2%.

Chi ha un box privato paga meno rispetto a chi non ce l’ha, con un premio medio di 487,32 euro (il 4,1% in meno rispetto alla media di 508,24 euro). Chi lascia l’auto o la moto in strada paga invece 555,42 euro in media (circa il +9,3%).

Situazione simile per i motociclisti: chi dispone di un box privato paga un premio inferiore dell’1,6% rispetto alla media, mentre chi lascia il veicolo in strada paga l’11,5% in più.

Box auto e assicurazioni nelle grandi città

Assicurare un veicolo in una grande città costa di più, e farlo senza un box privato è ancora più salato. Il problema è che nei grandi centri urbani avere un box privato è piuttosto difficile per via della mancanza di spazio.

Nella provincia di Milano il box privato è utilizzato dal 59,7% degli automobilisti, contro il 70,8% del resto della Lombardia. A Milano possedere un garage fa risparmiare sull’assicurazione il 6,6%, mentre nel resto della regione il risparmio si ferma al 4,4%.

Nella provincia di Roma la diffusione dei box è inferiore, pari al 51,1% contro il 55,4% del resto del Lazio. Di conseguenza anche il risparmio sul premio è più contenuto: 1,0% nella capitale contro il 5,3% nel resto della regione.

Ancora differente la situazione nella provincia di Napoli, dove la diffusione del box è in linea con il resto della Campania (69,0% contro 69,3%), ma il risparmio resta inferiore, rispettivamente dell’1,0% contro il 2,6% del livello regionale.