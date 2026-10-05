Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

ANSA Sánchez annuncia elezioni anticipate per il 29 novembre

Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, durante un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa.

Il Parlamento spagnolo è stato sciolto con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale, al termine di un fine settimana di intense consultazioni con i membri dell’esecutivo.

Perché Sánchez ha sciolto il Parlamento

A far cadere uno dei governi d’Europa più popolari per la sinistra del Vecchio Continente è stata la risposta all’emergenza abitativa, che ha creato una frattura insanabile con i separatisti catalani di Junts.

Nella Regione spagnola che fa capo a Barcellona, da anni le contraddizioni del turismo come voce preponderante dell’economia si riversano sulla popolazione locale. Affittare e comprare casa nella capitale catalana presenta le medesime difficoltà che si riscontrano a Milano. Il Governo avrebbe voluto contrastare il caro-affitti dall’alto per evitare il ripresentarsi di casi come quello dell’ottantaseienne Mariacarmen Abascal a Madrid, sfrattata perché non più in grado di sostenere il canone.

Le istanze d’indipendenza dal Governo centrale hanno però pesato più della crisi abitativa: i parlamentari di Junts si sono alleati con Partido Popular e Vox, bocciando i decreti d’urgenza sulla casa e mettendo in minoranza Sánchez.

Migliaia in piazza per il diritto all’abitare

Il blocco parlamentare ha innescato una vasta mobilitazione popolare a sostegno delle misure promosse dall’esecutivo. Durante le giornate del 3 e del 4 ottobre, migliaia di cittadini sono scesi in piazza nelle principali città spagnole per rivendicare il diritto all’abitare e chiedere interventi incisivi contro il carocasa.

Anche le strade di Barcellona si sono riempite di manifestanti: un segnale chiaro di come una parte consistente della popolazione stia mettendo in discussione i benefici della turistificazione e contestando la scelta dei propri rappresentanti politici in Parlamento.

Il commento di Sánchez

Nel corso dell’intervento alla Moncloa, Sánchez ha riconosciuto di aver commesso errori e di non essere riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Il Presidente del Governo ha poi rivolto un appello diretto all’elettorato, chiedendo ai cittadini di scegliere se: