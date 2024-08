Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Luca Maestri lascia il ruolo di Cfo in Apple

L’azienda di Cupertino si prepara a un cambiamento importante nella sua struttura dirigenziale. Luca Maestri, figura di spicco come Chief Financial Officer (Cfo) di Apple, ha annunciato che lascerà il suo incarico alla fine di quest’anno. La staffetta avverrà in maniera pianificata, con Kevan Parekh pronto a subentrare dal primo gennaio prossimo, dopo un lungo periodo di preparazione interna.

Un decennio di trasformazioni sotto la guida di Maestri

Maestri è stato alla guida delle finanze di Apple in uno dei periodi più rilevanti della sua storia recente. In questi anni, l’azienda ha saputo ampliare la propria offerta, concentrandosi non solo sulla produzione di hardware di successo come iPhone e Mac, ma sviluppando anche un ecosistema di servizi che ha contribuito alla crescita del fatturato. Sotto la sua gestione, Apple ha messo in campo strategie innovative, consolidando la sua posizione nel settore tecnologico globale.

Maestri, che resterà comunque all’interno di Apple ma con un ruolo ridotto, continuerà a collaborare con il Ceo Tim Cook, mantenendo il suo contributo su alcune delle aree strategiche dell’azienda. La sua esperienza sarà ancora un riferimento importante, soprattutto nella gestione delle attività immobiliari e informatiche.

Chi è Luca Maestri

Luca Maestri è una figura di grande esperienza nel mondo della finanza internazionale. Entrato in Apple nel 2013 come vicepresidente per la finanza, è diventato Cfo nel 2014, sostituendo Peter Oppenheimer. In questo ruolo, Maestri ha guidato le funzioni chiave della finanza aziendale, inclusi contabilità, relazioni con gli investitori e pianificazione strategica, riportando direttamente al Ceo Tim Cook.

Prima di Apple, Maestri ha accumulato oltre 25 anni di esperienza in aziende di rilevanza globale, tra cui Xerox e Nokia Siemens Networks, dove ha ricoperto anche lì il ruolo di Cfo. Ancora prima, ha trascorso due decenni in General Motors, contribuendo alla crescita delle operazioni in Asia Pacifico e in Europa. La sua preparazione accademica comprende una laurea in Economia presso l’Università Luiss di Roma e un master in Scienze della gestione dalla Boston University.

Kevan Parekh: un nuovo capitolo per la leadership finanziaria di Apple

L’annuncio dell’ascesa di Kevan Parekh a nuovo Cfo arriva dopo un lungo periodo di preparazione. Parekh, già veterano dell’azienda con undici anni di esperienza, ha ricoperto posizioni di rilievo come la supervisione della pianificazione finanziaria e delle relazioni con gli investitori. Il Ceo Tim Cook lo ha descritto come una figura chiave, con una profonda comprensione del business e delle dinamiche che muovono il colosso tecnologico.

Con la nomina di Parekh, Apple prosegue il suo percorso di consolidamento interno, affidando a una figura già inserita nei processi decisionali più delicati il compito di guidare la prossima fase di crescita. Parekh non è infatti un volto nuovo nelle dinamiche aziendali: nel corso degli ultimi mesi ha progressivamente assunto maggiore visibilità, partecipando a incontri con partner e analisti finanziari di primo piano.

Un passaggio di consegne pianificato con cura

Negli ultimi tempi, Maestri ha lavorato fianco a fianco con Parekh, assicurandosi che il passaggio di testimone avvenisse in modo graduale e senza intoppi. L’attenzione ai dettagli e la collaborazione tra i due dirigenti ha permesso una transizione fluida, un elemento che viene visto con favore anche dagli esperti di mercato.

Nonostante la notizia del cambiamento, le azioni Apple hanno mostrato una lieve flessione, ma gli analisti restano fiduciosi sulla solidità della gestione e sulla continuità della strategia aziendale.